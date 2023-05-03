Şarkıcı Gülşen'e hapis cezası

Şarkıcı Gülşen'in imam hatiplilere yönelik "İmam Hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor" sözleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talebiyle İstanbul 11.Asliye Ceza Mahkemesi'nce yargılandığı davada, bugün karar açıklandı.

10 ay hapis cezası verilerek hükmün açıklanması geri bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Gülşen Çolakoğlu katılmadı. Duruşmada, Gülşen'in avukatları hazır bulundu.