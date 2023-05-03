Erdoğan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, bazı hükümlülerin 'kocama hali ve sakatlık' nedeniyle infazları kaldırıldı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çeşitli suçlardan cezaevinde bulunan 4 hükümlünün cezasını kaldırdı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Korgeneral Çetin Saner ile Hizbullah davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Mehmet Emin Alpsoy'un cezaları "kocama hali" nedeniyle kaldırıldı.

Kararla ayrıca, "kasten öldürme" suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ile uyuşturucu ticareti nedeniyle cezavinde bulunan Sedat Çelik'in cezaları da "sakatlık hali" nedeniyle kaldırdı.

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