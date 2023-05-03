Deprem bölgesindeki hekimlerin zorunlu hizmet süresi kısaltıldı

Maraş merkezli depremlerin vurduğu kentler Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek.

Düzenlemeyi sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu:

“Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa il ve ilçelerinde 350, 400, 450, 500, 550 ve 600 gün olarak belirlenmiş devlet hizmet yükümlülük süreleri, söz konusu sürenin yüzde 85’inin tamamlaması halinde dolmuş kabul edilecek. Diğer bir ifade ile yükümlülük süreleri yüzde 15 kısaltılmıştır. Yükümlülük süresi en düşük süre olan 300 günden az olamayacak."

Karar Resmi Gazete’de önceki gün yayımlandı.