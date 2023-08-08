Ticari kredi musluğu kısılıyor: 4,5 yılın en düşük seviyesinde

Merkez Bankası yönetiminin yeni adımları bankaların ticari kredilerde faiz artışı yapabilmesinin önünü açtı.

Ekonomim gazetesinden Şebnem Turhan'ın Merkez Bankası verilerinden derlediği habere göre, bankacılık sektöründe ticari kredilerde büyüme hızı yüzde 4,61 ile Mayıs 2019'dan bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Rakamlara sadece özel bankalar için bakıldığında daralma olduğu öne çıkarken kamu bankalarında ise ticari kredi büyüme hızı yüzde 20'nin üzerinde kaldı.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyon raporu sunumunda 'kredilerdeki sıkılaştırmaya' dikkat çekerek, "Miktarsal ve seçici kredi sıkılaştırmasının iç talebi dengeleyeceğini öngörüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Hafize Gaye Erkan, faiz indirimlerinin etkisinin bu şekilde kuvvetlendirileceğini dile getirmişti.