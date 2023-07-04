'Ticari amaçlı vize başvurularında retler yüzde 20'yı aştı'

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, vize süreçlerinde yaşanan sorunlara değindi.

Bloomberg HT’ye konuk olan Avdagiç, Avrupa’ya ticari amaçlı yapılan seyahatlerde vize süreçlerinin hem zorlaştırıldığını hem de eskiden verilen iki-üç yıllık vizelerin artık mümkün olmadığını belirtti.

Avdagiç, şunları kaydetti:

“Özellikle AB ülkelerinin vize süreçlerinde üç aşamalı bir sıkıntı yaşıyoruz. Biri randevu almak için 6-8 hafta beklemek. Başvuru için bir klasör kadar bir evrak veriyorsunuz. Bunun değerlendirilmesi de üç hafta sürüyor. Buna bağlı olarak vize için geçen toplam süre 10-12 haftayı buluyor. Bunun sonunda ret oranları yüzde 20’leri aştı. Üçüncüsü de geçmiş dönemlerde iki-üç yıllık vize alınırken, şu anda çok daha kısa süreler için vize verilmesi.”