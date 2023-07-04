4 Temmuz Salı günü itibariyle benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi.
Pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılıyor.
Çağdaş Gökbel
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Benzine büyük zam: Litre fiyatı 26 lirayı aştı
Zamla birlikte benzinin litre fiyatı 26 liranın üzerine çıktı.
Haber Merkezi
4 Temmuz Salı günü itibariyle benzine 2 lira 11 kuruş zam geldi.
Pompaya yansıyan zamla birlikte benzinin litresi İstanbul'da 26 lira 19 kuruş, Ankara'da 26 lira 64 kuruş ve İzmir'de ise 26 lira 66 kuruştan satılıyor.