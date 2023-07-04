Memur ve emekli maaşına zam oranları netleşiyor

Haziran ayı için 'resmi enflasyon' tahmini yüzde 2,81 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammını belirleyecek 6 aylık enflasyon oranı yüzde 18.50 civarında olacak. Ortalama beklenti ise yüzde 18-20 arasında oldu.

Sabah'ta yer alan habere göre, emekli maaşı artışlarının ek zamlı olarak yüzde 30 ile yüzde 45 arasında olması bekleniyor. 6 aylık enflasyon oranına ilave oranla yeni maaşlar belirlenecek. Burada daha düşük maaşlara daha yüksek zam oranı verilecek.

Kamu işçisi zammı referans alındığında memur zammı yüzde 40-45 düzeyinde gerçekleşebilir. TCMB'nin Temmuz zammı öncesi son anketi ile beraber değerlendirildiğinde memur zammı yüzde 40 olursa ek zam yüzde 23.69, yüzde 45 olursa ek zam 28.69 olacak.

22 bin TL'ye ulaşmayan maaşların daha yüksek oranla bu rakama çekilebileceği ifade ediliyor.