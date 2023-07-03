Erdoğan: Kira artış sınırı uygulaması ve KKM devam edecek

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki kabine toplantısı sona erdi. Beştepe'deki toplantı yaklaşık 3 saat sürdü.

Toplantının ardından konuşan Erdoğan, deprem bölgesinde yapılan çalışmalardan ve bölgede yürütülen inşa çalışmalarından bahsederek, "Ekim, kasım gibi ilk konutları teslim edeceğiz" dedi.

Ana muhalefete 'Batı' eleştirisi

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Erdoğan Türkiye'nin "dengeli politika izlemesi nedeniyle savaş lobilerinin hedefi olduğunu" söyleyerek CHP üzerinden Batı'yı eleştirdiği konuşmasında şu ifadeleri kullandı: ''Baskı aracı olarak bizler her zaman olduğu gibi muhalefet partisini kullananlar karşısında dik durduk. Muhalefet adayının Rusya ile aramızda kriz çıkarmayı amaçlayan asılsız ithamları bunun bir parçasıydı. Bu iddialarla ilgili ortaya tek bir delil konulmadı. İddialara yalanladıktan sonra muhalefet tarafından niçin böyle bir provokasyona girildiğine dair bir açıklama gelmedi.''

NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'te Kuran yakılmasının eleştiren Erdoğan, "Bu nefret suçunun polis korumasında işlenebilmesi vahimdir" dedi. Erdoğan, "İnsanların kutsallarına saldırı fikir özgürlüğü olamaz" diye konuştu.

'Sokak meşru hak arama metodu olamaz'

Fransa'da büyüyen protestoların 'sona ermesini' dileyen Erdoğan, ''Sistematik baskı gören varoş, gettolarda yaşamaya mahkum edilen göçmenlerin çoğu müslümanlardır. Kamu malına zarar verilmesini, sokakların yakılıp, yıkılmasını, mağazaların yağmalanmasını elbette tasvip etmiyoruz. Sokak olayları meşru hak arama metodu olamaz. Ancak sosyal patlamadan otoritelerin de ders çıkarması gerektiği açıktır'' dedi.

Kira fiyatlarındaki artışlar için uygulanan üst sınırın sona erdiği Temmuz ayı itibariyle devam edeceğini duyuran Erdoğan, "Konut kira sözleşmelerinde temmuz ayında yenilenecek kira sözleşmeleri için de aynı sınır (yüzde 25) uygulanmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Hazine üzerinde oluşturduğu yük ile eleştirilere neden olan Kur Korumalı Mevduat uygulamasının da sürdürülereceğini belirten Erdoğan, "KKM uygulamasını devam ettiriyoruz, vergi istisnası süresini uzatıyoruz, tasarruf sahiplerine olumsuzluk oluşturmayacak şekilde süreci yürütüyoruz" diye konuştu.

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam için TÜİK'e işaret eden Erdoğan, "Memur maaşlarına yapılacak zam sürecini başlatıyoruz. 5 Temmuz'da 6 aylık enflasyon oranı belli olacak. Enflasyon oranlarının belli olması ile birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" dedi.