Ticaret Bakanlığı'na yüksek fiyatla dezenfektan alan isim terfi etti

Eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin 2020'de Ticaret Bakanlığı’na piyasa fiyatının 3-4 katına dezenfektan sattığı 16 Nisan 2021'de ortaya çıkmıştı.

'Dezenfektan' skandalı sonrası görevden alınmak zorunda kalan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın şirketinin bozuk ürünleri piyasaya sürdüğü de anlaşılmıştı.

Pekcan döneminde Ticaret Bakanlığı'na 3-4 katı fiyata dezenfektan satın alımını yapan Daire Başkanı Oğuzhan Şatıroğlu'nun aynı birimin genel müdürü yapılarak terfi aldığı ortaya çıktı.

Memurluktan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı'na

Halk TV yazarı Serpil Yılmaz, bugün köşesinde yaşananları yazdı:

Ticaret Bakanlığı’nda, Bakan ve bakan yardımcılarından sonra en etkin bölüm olan “Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı”na Ekim 2023 tarihinde atanan Dr. Muzaffer Saraç’ın bu yazımın üzerinden 5 gün sonra istifa ettiğini öğrendim.

Bakanlığın mali konuları dahil kritik bölümlerinde “imza yetkisine” sahip Stratesi Geliştirme Daire Başkanlığı’na Saraç’ın yerine, Personel Genel Müdür Yardımcısı Adil Yıldırım atanmış. Yıldırım hızıyla bir terfi!.. Yıldırım, Bolat’ın kadrosuna geçmeden önce AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nde memurdu.

Saraç’ın sosyal medyası X hesabından istifa ettiğinin söylendiği gün, Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Dezenenformasyon Merkezi’nden yapılan şu açıklamayı yeniden paylaşması da dikkat çekmiyor değil:

“Bazı basın yayın organlarında yer alan “Ticaret Bakanı Ömer Bolat görevinden ayrılmak istedi ve talebini Cumhurbaşkanı'na iletti” iddiası doğru değildir. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, göreve geldiği günden itibaren çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir. Bakan Bolat’ın özel işlerini aksattığı için görevinden ayrılmak istediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda güvensizlik oluşturmaya yönelik kulis adı altında yapılan manipülatif haberlere itibar etmeyiniz.”

Dezenfektanı satın alan da terfi etti

Ruhsar Pekcan'ın eşi Hasan Pekcan ile birlikte sahibi olduğu Nanoksia Biyoteknoloji şirketinin 2020'de Ticaret Bakanlığı’na piyasa fiyatının 3-4 katına dezenfektan sattığı 16 Nisan 2021'de ortaya çıktı. Pekcan, 21 Nisan 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı, yerine AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş atanmıştı. Bu süreçte bir de ne oldu biliyor musunuz?

Günlerce Pekcan’ın şirketinin bakanlığına fahiş fiyatla dezenfektan satışı kamuoyunun gündemini meşgul ederken, Bakanlık’ta “satın alma” işlemini yapan “Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye” Daire Başkanı Oğuzhan Şatıroğlu, aynı birimin Genel Müdürü yapılarak, terfi aldı.

Bolat yönetime gelir gelmez, Sosyal Güvenlik Kurumu'daki memuriyetlerini takiben 10 Ağustos 2023’de Ticaret Bakanlığı’na Personel Genel Müdürü olarak Yasin Aydoğan’ı atamıştı.