Yeni dezenfektan skandalı: Bozuk ürün satmış

Kendi bakanlığına üstelik de piyasanın üzerinde bir fiyata ürün sattığı ortaya çıkan eski Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a ilişkin yeni bir gelişme daha yaşandı.

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Pekcan'a ait Karon Mühendislik ve Nanoksia Biyoteknoloji adlı şirkette, bozuk ürünlerin yeniden piyasaya sürüldüğü ortaya çıktı. Piyasaya sürülmeden önce yapılan yasadışı ve halk sağlığına aykırı işlemin görüntülerine ulaşıldı.

Piyasadaki en pahalı dezenfektanlardan biri olan Nanoksia'nın Kavacık'taki merkezinde çekilen görüntüler, skandalın sadece bakanlığa yüksek fiyattan satış ile sınırlı kalmadığını ortaya koydu. Nanoksia merkezinde çekilen videoda, bozulan ve tortu oluşan dejenfektanların süzülerek, yeniden satışa hazırlandığı görülüyor. Bozuk dezenfektanları süzen erkek çalışanın, şişe içinde oluşan tortuları yanındakilere tarif ederek, “Çizgi olanları alma, onlar mantar olmuş” dediği duyuluyor. Videoda, dezenfektanları süzen kişinin Hasan Pekcan’ın İsmail isimli şoförü, konuştuğu kişinin ise yine Hasan Pekcan'ın Gül isimli sekreteri olduğu öğrenildi.