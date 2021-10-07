Ticaret Bakanı'ndan enflasyon açıklaması: Serbest piyasa var, fiyatlara müdahale edemeyiz

Son dönemde gıda fiyatlarındaki artış emekçilerin ciddi sorunu haline geldi. İktidar cephesinden sorunla ilgili somut bir adım henüz gelmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili harekete geçildiğini söylese de fiyatlarda herhangi bir değişikliğe rastlanmadı.

Son olarak Ticaret Bakanı Mehmet Muş, enflasyon rakamlarına ilişkin açıklamasında "Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz" dedi.

Muş, marketlerdeki fiyatlarla ilgili ise "Denetim yapıyoruz" açıklamasında bulunarak şunları söyledi:

"Dünyada pandemiden sonra emtia fiyatları yükseldi. Vatandaşlardan şikayetler geliyor denetim yapıyoruz. Teftiş Kurulu bakıyor, denetimleri sürdürüyoruz. Elde ettiğimiz verileri kurul içinde değerlendiriyoruz. Girdi maliyetleri ister istemez fiyatlara yansıyor. Gıda alımlarında kapsamlı bir denetim yapıyoruz. Dünya olağanüstü bir dönemden geçiyor. Dünyada ciddi bir enflasyon oluşmuş durumda. Serbest piyasa ekonomisi geçerli, fiyatlara müdahale etmeyiz. İhracattaki büyük artışın büyümeye etkisi oluyor."