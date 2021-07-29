Ticaret Bakanı: İslam ülkeleri olarak yoksulluk içinde yaşayan Müslümanlardan hepimiz sorumluyuz

Rusya'da "İslam ülkeleri" ve Rusya arasında düzenlenen Kazan Zirvesi'nde konuşan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "İslam ülkeleri olarak açlık ve yoksulluk içinde yaşayan Müslümanlardan hepimiz sorumluyuz. İsraf ederek değil bilinçli olarak tüketmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Zirve'nin ana temasının "bilinçli tüketim" olarak seçilmesini isabetli bulduğunun söyleyen Muş, "Dinimizin gereği olarak sadece Müslümanların değil, tüm insanlığın huzur içinde yaşaması, yoksulluk ve açlık çekmemesi ve umutlu biçimde yarınlarını tasavvur edebilmesi için üst düzey çaba sarf edebilmeliyiz." dedi

Muş, AB'nin açıkladığı "Yeşil Mutabakat" (European Green Deal) başta olmak üzere Batı dünyasında ekonomik ve sosyal hayatta daha sürdürülebilir bir yaşam tarzına geçiş için politikalar belirlendiğini ifade ederek "bugün odaklı yaşamama, aşırılıklardan ve kolaycılıklardan kaçınma" çağrısında bulundu.

Helâl gıda, helâl finans, helâl eczacılık, helâl turizm...

"Müslümanların bu konuda çok daha duyarlı davranarak dünyaya örnek olması gerektiğini" söyleyen Muş, "Bu zirvenin, geniş bir katılım ve mutabakat gerektiren böyle bir konunun tartışılması ve İslam Dünyasında ortak bir politika belirlenmesi için en uygun platformlardan biri olduğuna inanıyorum. Bu noktada Müslümanlar olarak elbette bilinçli tüketimin önemli bir anlamı da geniş anlamıyla 'helâl olanı' tüketmektir." dedi.

Muş, "helâl" kavramının "artık gıda ürünleri ile sınırlı kalmadığını", "finans, tekstil, eczacılık, kozmetik, lojistik ve turizm gibi oldukça geniş bir yelpazeyi" kapsadığını söyledi. Ticaret Bakanı, söz konusu ürünlere yönelik pazarın hedef kitlesi olan Müslüman nüfusun 25 yıl içerisinde ikiye katlanacağının beklendiğini ekledi.

Yayımlanan son raporlara göre Müslümanların 2019’da gıda, ilaç, kozmetik, moda, seyahat sektörlerinde 2 trilyon dolar harcadığını belirten Muş, "Öte yandan, İslami finans varlıklarının 2020 sonu itibariyle 2,9 trilyon dolar seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. Mal ve hizmet piyasasına finans alanında yapılan harcamaların eklenmesiyle helal pazarı, 2020 yılı itibarıyla toplam 4,9 trilyon dolara ulaştı." dedi.

'Helâl belgelendirme uygulamaları ticarette teknik engel oluşturuyor'

Muş, "helâl belgelendirmede" "Müslüman ülkeler" arasında ortak ve uyumlu bir dil oluşturulamadığını ifade ederek bundan dolayı "helâl belgelendirme" uygulamalarının ticarette teknik engel oluşturduğunu ifade etti.

Kazan Zirvesi kapsamında Helal Expo düzenlenmesinin isabetli olduğunu söyleyen Muş, Türkiye menşeli firmaların yanı sıra Türkiye Helal Akreditasyon Kurumunun da zirvede bulunduğunu ekledi.

Rusya'yla ticari ilişkiler

Muş, merkezi Türkiye’de bulunan İslam Ülkeleri Standart ve Metroloji Enstitüsünün (SMIIC) İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde tüm İslam ülkeleri arasında ortak standardizasyon, belgelendirme ve akreditasyon sistemi oluşturma amacıyla kurulduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Şu an 42 üyesi olan SMIIC’ye, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın diğer üyelerinin da katılımlarını bekliyoruz. Ayrıca Rusya Federasyonu’nun da SMIIC’te gözlemci üye olması, sahip olduğu Müslüman nüfus düşünüldüğünde memnuniyet vericidir."

Türkiye ile Rusya arasındaki ikili ticaretin pandemi nedeniyle azaldığını vurgulayan Muş, iki ülke arasında 2020 yılı ticaret hacminin 22.5 milyar dolar düzeyindeolduğunu söyledi.

Muş, Rusya genelinde Türkiye menşeli şirketlerin yatırımlarının 10 milyar dolar civarında olduğunun, Rusya'nın parçası olan Tataristan Cumhuriyeti özelindeyse bu bunun 2.5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

Rusya’nın Türkiye'deki yatırım tutarınınsa 10 milyar dolar seviyesinde olduğunu dile getiren Muş, Tataristan menşeli firmalarının da Türkiye'de yatırım yapmaya yönelik ilgilerinin her geçen gün arttığını ifade etti.

Muş, Türkiye menşeli müteahhitlik firmalarının en çok proje üstlendiği ülkenin Rusya olduğuna işaret ederek "Firmalarımızın Rusya’da bugüne kadar üstlendikleri projelerin toplam değeri 84 milyar dolar seviyesindedir. Yine bunun da 2,5 milyar doları Tataristan’da yapılmıştır." dedi.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hedefinin 100 milyar olduğunu hatırlatan Muş, bu kapsamda yarın Moskova’da 17. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini bildirdi.