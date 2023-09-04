Ticaret Bakanı Bolat ve Rusya Başbakan Yardımcısı Novak bir araya geldi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesi kapsamında Rusya'ya giden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak ile görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında Novak ile de bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bolat, "İkili ticaret hacmimizin dengeli bir şekilde sürdürülmesine ilişkin önceliklerimizi, lojistik, gümrükler ve ticaret alanındaki beklentilerimizi karşılıklı olarak dile getirdik" açıklamasında bulundu.