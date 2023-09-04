Erdoğan ile Putin'den ortak basın açıklaması: 'Yaptırımlar kaldırılmalı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Soçi'deki görüşmesi sona erdi.

Rus Sanatoryum'daki görüşme, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantı, yaklaşık 1,5 saatlik heyetler arası görüşmenin ardından baş başa çalışma yemeğiyle devam etti.

İkili, heyetler arası ve baş başa görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.

Putin'in değerlendirmelerinden öne çıkanlar şöyle:

Biz tahıl anlaşmasını canlandırmaya hazırız. Yeni anlaşma için Rusya’ya yaptırımların kaldırılması gerekiyor. Ben bunu sayın Erdoğan’a açıkça söyledim.

gerekiyor. Ben bunu sayın Erdoğan’a açıkça söyledim. İkili ticaretimiz yüzde 80 büyüdüğünü görüyoruz, yerli para birimi konusunda kararlılığımızı sunduk. Dolar ve euro para birimlerini daha az kullanma konusunda hemfikiriz.

Türk Akım ve Mavi Akım konusunda 20 milyar metreküp doğal gaz aktardığını görüyoruz, Rusya her zaman için doğal gaz konusunda en büyük partneri olacağının altını çizmek istiyoruz.

Tüm mutabakatlar tümüyle yerine getirilir getirilmez Rusya'nın tahıl anlaşmasını derhal yeniden uygulamaya koyacağını belirten Putin, Rusya'nın 6 Afrika ülkesiyle tahıl sevkiyatıyla ilgili müzakereleri tamamlamaya yakın olduğu mesajını da verdi. Rusya'nın birkaç hafta içinde Afrika'ya ücretsiz tahıl sevkiyatına başlayacağını aktaran Putin, "Rusya, en yoksul ülkelere Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahılı özel fiyattan tahıl sevk etmeye hazır, Katar'ın da yardımını bekliyoruz" dedi. Batı'nın Rusya'yı tahıl anlaşmasının insani niteliği konusunda kandırdığını söyledi.

Putin, "Rusya, en yoksul ülkelere Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahılı özel fiyattan tahıl sevk etmeye hazır, Katar'ın da yardımını bekliyoruz" dedi.

'Rusya'nın beklentileri tüm tarafların malumudur'

Erdoğan ise, şu ifadeleri kullandı:

Gündeme getirilen alternatif öneriler Karadeniz İşbirliği gibi kalıcı bir model sunamamıştır. Rusya'nın beklentileri tüm tarafların malumudur. Rus dostlarımızın gündeme getirdiği hususları biz de farklı sözlerle ifade ettik, ediyoruz. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler için yeni öneri paketi hazırladık.

Eksiklerin giderilerek, girişimin devam ettirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Ukrayna'nın yaklaşımlarını yumuşatması gerekiyor. Sizden (Rusya'dan) gelecek olan bu tahılları fabrikasyon olarak değirmenlerimizde öğüterek Afrika ülkelerini gönderebiliriz dedik bunlarda mutabık kaldık.

Bugünkü görüşmede Sayın Putin 1 milyon ton tahılı ihtiyacı olan Afrika ülkelerine göndermeye hazır olduklarını söyledi. Biz de bu tahılı fabrikasyon olarak un haline getirip Afrika ülkelerine gönderebiliriz.

Peskov 'yapıcı geçti' demişti

Görüşmelerden önce, tahıl meselesini ele alacaklarını söyleyen Putin, Rusya'nın tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakerelere açık olduğunun altını çizmiş ve şu ifadeleri kullanmıştı: "Tahıl anlaşmasıyla ilgili konuları gündeme getirmeyi planladığınızı biliyorum. Bu konuda müzakerelere açığız. Görüşme sırasında Ukrayna kriziyle ilgili meseleler de istişare edilecek."

Basın açıklaması öncesinde açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov ise, "Erdoğan-Putin arasındaki görüşmenin ilk bölümü yapıcı geçti" demişti.