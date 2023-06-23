THY’nin gözü çalışanın kartında: Emekli personelin hakları gasp ediliyor

Yıllardır skandallarla anılan Türk Hava Yolları (THY), bir kez daha gündemde. Yıllar içinde binlerce çalışanını zorla emekli ettiren veya görevini değiştiren THY, emekli personelin haklarını gasp ediyor. THY, mecburen emekli olan personellerinin ‘THY emekli kimlik kartı’ ve emeklilikte kullanacağı ‘ücretsiz/indirimli bilet’ haklarını vermiyor. Emekli THY personelleri ise adliye koridorlarında açtıkları davalardan sonuç çıkmasını bekliyor.

BirGün'deki habere göre, THY’den emekli edilen ve açtığı mobbing davasını 2017’de kazanan Bilal Yıldız da bu mağdurlardan biri. THY’yi 21 yıldır yöneten ekibin, çalışanlara baskı uyguladığını ve haklarına el koyduğunu belirten Yıldız, şunları ifade etti:

“Pas bilet (ücretsiz/indirimli bilet) rehberinde bir cümle değiştirdiler, ‘THY’den emekli olmak suretiyle ayrılanlara verilir’ dediler. 2002’de onlar ve biz diye bir çizgi çektiler, pilotlar hariç herkesi işten attılar. 25 yılı dolanlara da ‘Dilekçe ver git’ dediler ama bana sormadılar bile ‘Verimsizlik’ deyip işten attılar. Daha öncesinde de başka davalarım vardı. İşe iade davasını kazandım ama tüm haklarımı vermediler. Necmi Devir adlı arkadaşımız sadece pas bilet davasını kazandı, başvurdu ama hâlâ hakkını vermediler. THY’den kimlik kartımızı alırsak cüzi bir kısmını ödeyerek bütün havayollarıyla uçabiliyoruz.”

'Bazı THY personeli emekliliği bile hak etmeden işlerinden atılıyor'

THY personelleri de hazırladıkları açıklamada da söz konusu uygulamaya tepki gösterdi. Açıklamada, THY’nin emekli personelleri yıllardır mağdur edildiklerini belirtti. “Bazı THY personeli, çeşitli ayrımcı uygulamalarla emekliliği bile hak etmeden işlerinden atılıyor” denilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

“THY, daha sonra mecburen emekli olan personellerine tamamen haksız bir gerekçeyi öne sürerek ‘THY emekli kimlik kartı’ ve emeklilikte kullanacağı ‘ücretsiz/indirimli bilet’ haklarını vermiyor. Bu yüzden yıllardır, yüzlerce, hatta binlerce personel mahkeme koridorlarında hakkını arıyor. Süreç şöyle işliyor: THY, işten atmaya karar verdiği personelden, verimsizlik, performans yetersizliği vb. mesnetsiz bir suçlamayla yazılı savunma istiyor. Bu arada söz konusu personel, SGK mevzuatı açısından emekli maaşı almaya hak kazanmışsa, amiri vasıtasıyla emeklilik dilekçesi vermesi gerektiği mesajı da iletiliyor. Ancak, birçok personele bu alternatif bile sunulmuyor. Böylece personele ‘Emekli olmak ya da işten ayrılmak için dilekçe ver! Yoksa ben seni işten atacağım’ denilerek, aba altından sopa gösteriliyor. Nitekim, geçtiğimiz günlerde, görevinin son yıllarında THY Başmüfettişliğinden haksız yere alınarak uzman yapılan ve yaklaşık 4 yıl sonra uydurma verimsizlik suçlamasıyla 2013 yılında işten atılan bir THY Başmüfettişi, açtığı davayı yıllar süren yargılama sonunda kazandı. Bu haksız uygulamanın şirket maliyetlerini azaltmak gibi bir makul gerekçesi de yok.”