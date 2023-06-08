CHP'den THY çalışanı Ömer Koray Özbay'ın intiharına ilişkin Meclis araştırması

Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services’te çalışan Ömer Koray Özbay, sistematik şekilde mobbinge maruz kaldığını anlattığı videoyu yayınladıktan sonra yaşamına son vermişti.

CHP, Ömer Koray Özbay’ın, kurumda yaşadıklarını anlattığı videoyu yayınlayıp, intihar etmesini TBMM gündemine taşıdı. CHP milletvekilleri, Özbay’ın intiharına neden olan iddiaların ortaya çıkarılması için TBMM Başkanlığı’na araştırma önergesi verdi.

CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir’in hazırladığı önergede şu değerlendirmeler yapıldı:

“THY’de, son yıllarda kurum bünyesinde yapılan atamalar kamuoyundan büyük tepki çekmiştir. Yine şirket yönetiminin profesyonel yöneticiler yerine AKP’li siyasiler ve AKP’ye yakın vakıf – dernek üyelerinden oluşması kurumda çalışanlar arasında büyük rahatsızlıklara neden olmuş ve kurum birçok mobbing – liyakat dışı atama ile gündeme gelmiştir.

Geçtiğimiz gün ise THY'nin yer hizmetleri şirketi TGS'de uzun yıllardır görev yapan Ömer Koray Özbay yaşadığı sorunları ve liyakatsizliği bir video çekerek anlattıktan sonra intihar etmiştir. Özbay, Tokyo İstasyon Müdürü S.G.’nin kuzeni A.C.G. ve arkadaşı B.B’yi torpille THY'de yönetici olarak işe aldırdığını ve bu aşamadan sonra büyük mobbinge uğradığını ve canına kıyma noktasına geldiğini kaydetmiştir.

'Personelin yaşadığı diğer sorunlar araştırılmalı'

Türk Hava Yolları ve iştiraklerinde yaşanan mobbing iddialarının araştırılması ve personelin yaşadığı diğer sorunların araştırılması ve alınması gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 104 ve 105 inci maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasını arz ederiz.”