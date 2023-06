Tehdit, şantaj, baskı, liyakatsizlik... THY personeli uğradığı mobbingi anlatıp yaşamına son verdi

Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services’te (TGS) çalıştığını söyleyen Ömer Koray Özbay, yaşadığı baskı nedeniyle yaşamına son verdi. AirportHaber'in aktardığı habere göre Özbay, yaşamına son vermeden önce bir video ve not bırakarak yaşadığı haksızlıkları anlattı.

Kaydettiği videoda TGS İstanbul istasyonunda uzun yıllar çalıştıktan sonra yine THY’ye hizmet veren şirket için çalışmak üzere kendisine yapılan öneri doğrultusunda Japonya’nın başkenti Tokyo’ya gittiğini belirten Özbay, bu ülkede yaşadığı haksızlıklara dayanamadığını aktardı.

İntiharı öncesinde çektiği bir videoyu ve 4 sayfalık yazılı notu sosyal medya hesabından paylaşan Koray Özbay'dan daha sonra haber alınamadı. Aradan geçen saatler sonrasında ise arkadaşları Özbay'ın ölüm haberini aldıklarını belirtti. Özbay'ın çektiği video YouTube'tan kaldırılırken İYİP İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık söz konusu videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

'Kurumu yaptıkları hatalar nedeniyle büyük zarara uğrattılar'

Videoda liyakatsizliğe işaret eden Özbay, THY’de Tokyo İstasyon Müdürü olarak görev yapan Serkan G. adlı kişinin sistematik baskısına maruz kaldığını belirtti. Özbay’ın anlatımına göre Serkan G., yakınları Burhan B. ile Alican G.’yi korumak için kendisini kullandı ve tehdit etti.

Özbay, bu üç ismin liyakatsiz şekilde THY kadrolarında çalıştığını, kurumu yaptıkları hatalar nedeniyle büyük zarara uğrattıklarını ancak özellikle Serkan G.’nin nüfuzu nedeniyle olayları örtbas ederek konumlarını koruduklarını öne sürdü.

Bıraktığı notta da bu durumu anlatan Özbay, “Serkan, kuzeni Alican ve arkadaşı Burhan için her şeyi yaptı. Beni sadece onların eksikliklerini kapatmak için kullandı. Onlara her şeyi öğrettim, her şeyi yapmalarını sağladım, fakat sonunda tehdit edildim ve işsiz kaldım” ifadelerini kullandı.

'THY hiçbir mailime cevap vermedi'

Durumu defalarca THY’ye ilettiğini belirten Özbay, “Hiçbir mailime dahi cevap vermediler” dedi.

THY'den açıklama

THY Basın Müşavirliğince, çalışmak için gittiği Japonya'da hayatına son veren Ömer Koray Özbay'ın açıklamalarına ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İnternet ve sosyal medya mecralarında ortaklığımız iştiraklerinden TGS'de (Turkish Ground Service) görev yapmış ve 2019 yılı Mart ayında kendi isteğiyle görevinden ayrılmış Ömer Koray Özbay hakkında çıkan iddia ve paylaşımlar, şirketimizin ilgili birimlerince incelenmekte olup, konu titizlikle takip edilmektedir" denildi.

'Ömer’in hesabını soracağız!'

Özbay'ın ölümünün ardından Patronların Ensesindeyiz'den yapılan açıklamada, "Ömer Koray Özbay emekçileri umutsuzluğa sürükleyen bu düzene olan hıncımızı bir kez daha alevlendirdi" denildi.

Yapılan paylaşımda "Türk Hava Yolları unutmasın. Ömer’in hesabını soracağız! 'En azından savaşan insanlara destek olun' diyor Ömer mektubunda. Biz buradayız. Bu sömürü düzeniyle savaşacağız" ifadelerine yer verildi.