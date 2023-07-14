THY'nin 10 seferine 'grev' iptali

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın İstanbul ile İtalya'nın Roma, Milano ve Bologna şehirleri arasında yapılacak 10 seferi iptal edildi. İptalin gerçekçesi İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev olarak duyuruldu.
THY'den yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:
- TK 1323 İstanbul-Bologna
- TK 1324 Bologna-İstanbul
- TK 1865 İstanbul-Roma
- TK 1866 Roma-İstanbul
- TK 1873 İstanbul-Milano
- TK 1874 Milano-İstanbul
- TK 1895 İstanbul-Milano
- TK 1896 Milano-İstanbul
İptal edilen AnadoluJet seferleri ise şunlar:
- TK 7660 Sabiha Gökçen-Roma
- TK 7661 Roma-Sabiha Gökçen