THY'nin 10 seferine 'grev' iptali

Türk Hava Yolları'nın (THY) yarın İstanbul ile İtalya'nın Roma, Milano ve Bologna şehirleri arasında yapılacak 10 seferi iptal edildi. İptalin gerçekçesi İtalya'da yer hizmetleri çalışanlarının gerçekleştireceği grev olarak duyuruldu.

THY'den yapılan açıklamaya göre iptal edilen seferler şöyle:

TK 1323 İstanbul-Bologna

TK 1324 Bologna-İstanbul

TK 1865 İstanbul-Roma

TK 1866 Roma-İstanbul

TK 1873 İstanbul-Milano

TK 1874 Milano-İstanbul

TK 1895 İstanbul-Milano

TK 1896 Milano-İstanbul

İptal edilen AnadoluJet seferleri ise şunlar: