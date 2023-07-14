Hollywood oyuncuları greve hazırlanıyor

ABD'de Sinema Oyuncuları Sendikası-Amerikan Televizyon Radyo Sanatçıları Federasyonu (Screen Actors Guild/SAG-AFTRA), son dakika anlaşması için geceyarısı uzatılan stüdyolarla toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmadığını duyurdu. Sendika müzakerecilerinin oybirliğiyle grev tavsiyesinde bulunmasıyla Hollywood'un kepenk kapatmasına yol açacak grev için karar oylamasının yolu açıldı.

Aktörlerin taleplerinin başında "daha iyi ücret ve yapay zekanın televizyon ve filmlerde kullanılmasına karşı koruma, iş garantisi ve maaş güvencesi" geliyor.

Grev halinde bu yıl televizyona dönmesi planlanan popüler diziler uzun gecikmelerle karşı karşıya kalacak. Stüdyoların gişe rekorları kırmasını umduğu filmlerin çekilmesi ertelenecek.