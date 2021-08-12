THY'den Sinop, Zonguldak ve Kastamonu seferleri için açıklama

Türk Hava Yolları (THY), sel felaketi yaşanan Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya (kalkışlı ve varışlı) uçuşu olan kişilere, ücretsiz bilet değişikliği ve hiç kullanılmamış biletlerin ücretsiz iade hakkı tanıdıklarını duyurdu.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Sinop, Zonguldak ve Kastamonu'ya kalkışlı, varışlı ve aktarmalı tüm THY ile AnadoluJet uçuşlarına bilet alan yolculara bazı haklar tanındığı bildirildi.

Buna göre 11 Ağustos ve öncesinde bu şehirlere alınan biletler, 22 Ağustos tarihine kadar işlem yaptırmaları kaydıyla rezervasyon ve güzergah değişiklikleri ücretsiz yapılacak.