Batı Karadeniz'deki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.
Açıklamada şöyle denildi:
Ali Ufuk Arikan - Altındağ
Ali Rıza Aydın
Haber Merkezi
Karadeniz'deki sel felaketinde ölenlerin sayısı 11'e yükseldi
AFAD'dan yapılan açıklamada 'Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir' denildi.
Haber Merkezi
Batı Karadeniz'deki sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Yaşanan sel nedeniyle Kastamonu'da 10, Sinop'ta 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiştir" denildi.
Açıklamada şöyle denildi: