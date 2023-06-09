THY'de yeni mobbing iddiası: 'Müdür itiraz etmeden onaylıyordu'

Türk Hava Yolları’nın (THY) yer hizmetleri şirketi Turkish Ground Services’te çalıştığını söyleyen Ömer Koray Özbay, sistematik şekilde mobbinge maruz kaldığını anlattığı videoyu yayınladıktan sonra yaşamına son vermiş, THY'den konuyla ilgili açıklama gelmişti.

İYİP İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu üyesi Ali Kıdık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda mobbinge maruz kaldığını iddia eden doktor Halit Allahverdi'nin videosuna yer verdi.

Doktor söz konusu videoda şunları söyledi:

"Ben Doktor Halil Allahverdi. 2021 Ekim ayında Teknik A.Ş.'de doktor olarak işe başlamıştım. Aslında işe başlarken büyük emellerim vardı. Büyük hayallerim de vardı. İşte dışarıdan baktığımız zaman prestijli, herkesin hayalinde bir kurum... Orada çalışmak istediğimi, kendini geliştirmek istediğimi bu şekilde, o hevesle başlamıştım. Ama maalesef Türk Hava Yolları'na başladım ve bir sürü mobbing gördüm. Bir sürü iftira, bir sürü hakarete uğradım.

İstanbul büyük havaalanı hekimliğinde doktor olarak görev yapıyordu. O zaman da iş sağlığı şefi Mehmet Demir isimli kişi. İşe gelmediği halde geliyormuş gibi gösterilmesi, geriye dönük rapor aldığına dair bir sürü şeyleri vardı, bir sürü izni vardı. Müdür onun izinleri hiç itiraz etmeden onaylıyordu.

Mehmet Demir şirketi babasının şirketi gibi yapmaya çalışıyordu. Mehmet Demir'in bazı istediği istekleri yerine getirilmediği takdirde hakaret, küfür, doktora yakışmayan hakaretler, mobbingler uyguluyordu."