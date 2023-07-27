THY'de 'huzur hakkı' 62 bin liraya yükseltildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun ve eski AKP Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş’ın da aralarında olduğu Türk Hava Yolları (THY) yöneticilerine ödenecek "huzur hakkı"na zam yapıldı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, THY Anonim Ortaklığı Genel Kurul Toplantısı, 25 Temmuz’da gerçekleştirildi. Toplantının gündem maddeleri arasında yönetim kurulu üyelerinin "huzur hakkı" ücretleri ve ikramiye tutarları da yer aldı. Alınan karar kapsamında, üyelerin "huzur hakkı" ücretleri iki buçuk kat artırıldı.

THY’nin genel kurul toplantı tutanağına göre, 29 Mart 2022’de 25 bin TL olarak belirlenen "huzur hakkı" ücreti, 25 Temmuz 2023 tarihine kadar üç kere zam gördü. Huzur hakkı, bu ay 62 bin 329 TL’ye yükseldi. THY yöneticilerinin "huzur hakkı" Temmuz 2022, Ocak 2023 ve Temmuz 2023’te sırasıyla 36 bin 837 TL, 44 bin 205 TL ve 62 bin 329 TL olarak belirlendi.

THY yöneticileri, yüksek "huzur hakkı" ücretinin yanı sıra yılda dört "huzur hakkı" kadar ikramiye ve 15 bin TL’lik bayram ikramiyesi alacak.

"Huzur hakkı" ücretlerinin fahiş oranda artırıldığı genel kurul toplantısında Bilal Yıldız, Fatmanur Altun’un yönetim kurulu üyeliğine şerh düşüldü.

Yıldız’ın şerh gerekçesinde, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'nın eşi Sayın Fatmanur Altun'un üyeliği teklifine ret oyu veriyorum" ifadesi kullanıldı.