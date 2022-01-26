'THY Yönetim Kurulu Başkanı istifa etti' iddiası

İYİP İBB Meclis üyesi Ali Kıdık, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı istifa ettiğini iddia etti. Kıdık, Aycı'nın yarın Yönetim Kurulu'nda istifasını açıklayacağını öne sürdü.

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Ocak ayının başında Kazakistan'da, akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağıyla Türkiye'ye dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

Öte yandan Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile aynı okuldan mezun olmuştu.