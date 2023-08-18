THY yöneticilerinin 'huzur hakkı' yüzde 633 zamlandı

Türk Hava Yolları (THY) Teknik A.Ş.’de 2021’de 7 bin 500 lira olan 'huzur hakkı' yüzde 633 artırıldı. Yönetim kurulu başkanına ödenen aylık ücret net 55 bin lira, üyelere ödenen aylık ücret ise net 50 bin lira oldu. Huzur hakkı THY'deyse 25 bin liradan 62 bin liraya yükseltilmişti.

Birgün'de yer alan habere göre, kurumun yönetim kurulu üyeleri de yeniden belirlendi. Kamuda birden fazla görevde bulunan ve 'çoklu görevleri' nedeniyle çifter maaş alan bürokratlardan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın THY’deki yönetim kurulu üyeliğine 'devam' denildi.