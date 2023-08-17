Özhaseki'den belediye başkanlarına: 'Partili gelmiş baskı yapıyor, yok öyle bir şey'

Deprem bölgelerinde imar konusunda taviz verilmemesi gerektiğini söyleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Ağa, eşraf, hatırlı, partili gelmiş baskı yapıyor. Yok öyle bir şey. Dimdik duracaklar başkanlar” dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde konuşan Özhaseki, “Bugün de gidip konuştuğum yerlerde şöyle bir vicdani rahatlık içerisinde söylüyorum. Kardeşim fay kırıkları üzerine yapamazsınız, bitti, nokta. Yaptırmayacağız. Deprem bölgesinde zaten imar yetkisini 25 yerde biz aldık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak biz yürütüyoruz. Deprem bölgesinde taviz yok" dedi.

'Dimdik duracaklar başkanlar'

Belediye başkanlarının imar konusunda taviz vermemesi gerektiğini söyleyen Mehmet Özhaseki, şöyle devam etti:

“Ağa gelmiş, eşraf gelmiş, hatırlı gelmiş, partili gelmiş, baskı yapıyor. Yok öyle bir şey. Dimdik duracaklar başkanlar. Fay kırığının geçtiği yerde 65 metrelik bir hatta bina koyamazsınız. 65 metre sağlı sollu. Eğer oraya koyarsanız ne olur? Evi çelikten, Devlet Demir Yolları'nın bu rayları var ya, onlardan yapsanız dahi onu bükecek kadar aşağıdan bir enerji geliyor. Her halükarda yıkılır.”