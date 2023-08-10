Bakan Özhaseki'den 'orta hasarlı bina' yorumu: 'Mali yükü daha da arttırıyor ama olsun...'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş'ta deprem bölgesindeki orta hasarlı binalara ilişkin, "Orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Bu bizim yükümüzü arttırıyor aslında. Üzerimize gelen mali yükü daha da arttırıyor ama olsun, arttırsın. Yeter ki bu iş bir kere yapılıyor, yapılsın ve bu işlerin içinden çıkalım." dedi.

Kahramanmaraş’ta yerel ve ulusal basın temsilcileri ile bir araya geldiği toplantıda konuşan Özhaseki, Türkiye topraklarının yüzde 66'sının birinci ve ikinci derece deprem bölgesinde yer aldığını söyledi.

"Deprem ülkesi olduğumuzu bilelim" diyen Özhaseki, bakanlık olarak daha önceden deprem bölgesindeki rezerv alanlarda, bugün ise şehir merkezinde çalışmalara başladıklarını ifade etti.

180 bin konutun inşasına başladıklarını ve inşaatların devam ettiğini söyleyen Özhaseki şöyle konuştu:

"Bir zorluğumuz var. Rezerv alanlarda yer bulamıyoruz. Yani çevrede hazine arazileri arıyoruz oralarda yer bulmak bazen mümkün olmuyor. Mesela Hatay'da hiç bulamıyoruz. Sonra insanlar 10, 15 kilometre öteye yaptığımız evlere gitmek istemiyorlar. Eski hatıralarının bulunduğu, yaşadıkları yerde devam etmek istiyorlar. Onun için de mecburiyet olarak yerinde dönüşüme başladık."

'Deprem hasarının yüklü bir maliyeti var'

Depremin oluşturduğu hasarın çok ciddi olduğunu, bunun da yüklü bir maliyetinin olduğunu söyleyen Özhaseki, orta hasarlı binaların durumuna ilişkin çok sayıda soru aldıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Orta hasarlı bina yorulmuş bina demektir. Bunlar ne kadar uğraşırsanız uğraşın, birçok masraf etmenize rağmen birazcık güçlendirseniz de yarın bir gün tehlikeye açık bina demektir. Eğer ille de 'Biz bu orta hasarlı binamızı güçlendirmek istiyoruz' diyorsanız, raporları alın, müracaatınızı yapın, belediyeden ruhsatınızı alın devam edin. Ama bana soruyorsanız, 30 yıldır bu işlerin içerisinde olan, yıllarca belediye başkanlığı yapmış, ömrü bu işlerle geçen kardeşinize soruyorsanız. Lütfen bu işe tevessül etmeyin, ağır hasarlılar grubunda görelim ve yıkalım. Bizim verdiklerimizden istifade ederek sıfırdan yapın. Yeniden yapın. Yok hayır kanun diyor ki, 'Ben bundan istifade edeceğim arkadaş, raporu da aldım, her türlü işi de hazırladım, belediyeye gidiyorum uygun şekilde ruhsatımı alıyorum, güçlendireceğim.' Siz bilirsiniz. Diyecek bir şey yok ona. Naçizane yine söylüyorum, Cumhurbaşkanımızın talimatı da böyle, orta hasarlıların hepsini ağır hasarlı gibi görmeye razıyız. Bu bizim yükümüzü arttırıyor aslında. Üzerimize gelen mali yükü daha da arttırıyor ama olsun, arttırsın. Yeter ki bu iş bir kere yapılıyor, yapılsın ve bu işlerin içinden çıkalım." (AA)