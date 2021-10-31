THY uçağına yıldırım isabet etti

Türk Hava Yolları’nın Adana-İstanbul seferini yapan TK2473 sefer sayılı yolcu uçağına inişi sırasında yıldırım isabet etti. Uçak inişini güvenli biçimde tamamladı.

Alınan bilgiye göre, Türk Hava Yolları’na ait TK2473/THY5LM sefer sayılı Adana-İstanbul seferini yapan Airbus A330-343 tipi uçağa iniş sırasında yıldırım isabet etti. Uçak güvenli bir şekilde iniş yaparken, yolcuların büyük korku ve panik yaşadıkları öğrenildi.

Bu uçakta yolcu olarak bulunan oyuncu Emre Karayel de sosyal medya hesabından yaşanan olayı paylaştı. Emre Karayel, "Büyük kaza atlattık Adana’dan dönerken. Patlama oldu uçakta ve kaptan 'yıldırım çarptı' anonsu yaptı. Ve başarıyla indirdiler uçağı. Ne yalan söyleyeyim çok korktuk" dedi.

Karayel, yıldırım isabet eden uçağın fotoğraflarını da paylaştı. (ANKA)