Akkuyu'daki patlama sonrası şirketten açıklama: Yaralanan olmadı

Akkuyu Nükleer Santrali inşaatında meydana gelen patlama ve yangının ardından şirketten bir açıklama yapıldı.

Akkuyu Nükleer A.Ş.'den yapılan yazılı açıklamada yangının itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu çıktığı ve olayda yaralanan olmadığı belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“31 Ekim 2021 tarihinde, Akkuyu NGS sahasında itfaiyenin kontrol paneline yakın enerji nakil hattına yıldırım düşmesi sonucu, yardımcı trafo merkezi alanında bir yangın çıktığı acil bir mesajla öğrenilmiştir. Anında olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın önce kontrol altına alınmış, sonra da tamamen söndürülmüştür. Olay sonucunda kimse yaralanmamıştır. Tüm birimler, Akkuyu NGS sahasının acil müdahale prosedürüne ilişkin görevleri hızlı bir şekilde yerine getirmiştir. Yıldırım düşmesi, trafo merkezi alanındaki elektrik hatlarının altyapısına kısmen zarar vermiştir. Sahaya yeniden elektrik verilmesi sağlanmıştır. Şantiyedeki tüm inşaat çalışmaları her zamanki işleyişi ile devam etmektedir."