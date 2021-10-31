Akkuyu Nükleer Santrali'nde trafo patladı

Mersin’in Gülnar ilçesi Büyükeceli’de yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Santrali'nde dün elektrik trafosunun patlaması sonucu yangın meydana geldi. Trafonun patlaması sonrası çalışanlar ve çevredekiler panikledi.

Trafonun patlamasıyla birlikte Akkuyu NGS alanında "Kırmızı alarm" verilirken, itfaiyenin müdahalesi sonucu çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Trafonun neden patladığı ile ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.

'Türkiye’nin belası oldu'

Sözcü'den Ali Ekber Şen'in haberine göre, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Akkuyu Nükleer Santrali yapımında dahi birçok aksaklığın yaşandığını belirti. Akkuyu'nun daha kurulma aşamasında zemininde defalarca çatlaklar meydana geldiğini hatırlatan Başarır şunları söyledi:

"Yol çalışmaları için patlatılan dinamitler nedeniyle çevre evlerde büyük hasarlar oluştu. Şimdi de trafosunda yangın çıkıyor. Daha önce de söylemiştim, bu nükleer santralle Mersin'e, Akdeniz'in dibine dinamit yerleştiriyorlar. Dünyanın en pahalı elektrik enerjisini Ruslardan satın alacağımız, nükleer atıkların nerede depolanacağının belirsizliği yetmiyormuş gibi daha yapımında yaşanan can güvenliği sorunları, ileride de denetimsiz, kontrolsüz, bir nükleer santral inşa edileceğinin göstergesidir. Bu nükleer santral Mersin’in, Türkiye’nin belası olmuştur."

Başarır trafodaki yangının görüntülerini de paylaştı: