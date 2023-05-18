THY Konutları ihalesi, Erdoğan'ın 'Sen nasıl Fatih torunusun' dediği müteahhide gitti

Kanal İstanbul güzergahındaki 3.6 milyon metrekarelik dev arazide THY ve Emlak Konut'un inşa edeceği konut projesinin ilk etabının ihalesi sonuçlandı. UNTD İnşaat ile 3,4 milyar liralık sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında 3. havalimanı çalışanları için Emlak Konut GYO ile THY işbirliği ile Kanal İstanbul güzergahında Arnavutköy'e bağlı Dursunköy'de 3,6 milyon metrekarelik alanda konut inşa edileceğini duyurmuştu.

2018'den beri gündemde olan proje için THY, geçtiğimiz nisan ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada Emlak Konut ile yarı yarıya sahip oldukları 3,6 milyon metrekare arazi üzerine konut projesi geliştirme çalışmalarının başlatılmasına karar verdiklerini duyurdu.

Açıklamada “Proje kapsamında etaplar halinde toplam 14.000 konut yapılarak Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. yönetiminde satışa çıkarılması, yapılacak konutların en az 3.000 adedinin Türk Hava Yolları ve iştiraklerinin çalışanlarına satılmak üzere kura hakkının ortaklığımız tarafından belirlenmesi planlanmaktadır” denildi.

3,4 milyarlık sözleşme imzalandı

İlk etabın inşaatı için de 17 Mayıs 2023 tarihinde ilk imzalar atıldı. Emlak Konut GYO KAP'a yaptığı bildirimde ihale edilen “Dursunköy 1. Etap 1. Kısım İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenleme İşi” için UNTD İnşaat A.Ş. ile 3 milyar 488 milyon 800 bin TL'lik sözleşme imzalandığını duyurdu.

Erdoğan'ın 'Ne diyor bu ya' sözleri gündem olmuştu

UNTD İnşaat A.Ş'nin yönetim kurulu başkanı Şenol Özbek, yardımcısı da Bilal Şahinyılmaz. Özbek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz yıl Darülaceze Sosyal Hizmet Şehri’nin temel atma töreninde azarladığı müteahhit.

Erdoğan'ın inşaatın 36 ayda bitirileceğini söyleyen müteahhide, “Ne diyor bu ya? Sen nasıl Fatih torunusun? Ne yapıyorsun sen ya? Bu müteahhidi değiştirelim. Sen Kanuni Sultan Süleyman”ı duydun mu, tanıdın mı? Süleymaniye”yi ne kadar zamanda bitirdi…” sözleri o dönem gündem olmuştu.

UNTD, 6 Şubat depremlerinin yıktığı kentlerde düzenlenen milyarlarca liralık konut ihalelerini almıştı.

Arazi davalık oldu, hissedarlar arasında AKP'li Kurtulmuş da var

Kanal manzaralı dev arazinin hissedarları arasında AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve ailesi, AKP İstanbul Milletvekilli Ahmet Hamdi Çamlı ve yakın akrabaları da bulunuyor. Kurtulmuş arazinin, merhum babası tarafından Milli Gazete'nin 1977 yılında düzenlediği “Selametköy” kampanyasında, kardeşleri ve kendisi adına satın alındığını, tapusu bile bulunmayan küçük bir kooperatif hissesi olduğunu açıklamıştı. Dursunköy’deki arazinin 40 dönümlük bölümü bu kampanya nedeniyle davalık olmuştu.

40 dönümlük araziyi 2006’da satın alan Murat Ülker, 2013’te Emlak Konut’a satmıştı. Emlak Konut da arazinin yarısını THY Gayrimenkul Yatırım ve İşletme A.Ş.’ye 312,5 milyon TL bedelle sattı. Arsayı 1977’de Milli Gazete’nin düzenlediği kampanyadan satın aldıklarını iddia eden 432 hak sahibi, Murat Ülker’in sahibi olduğu Yıldız Holding, Emlak Konut ve THY Gayrimenkul’e dava açtı. Selametköy Projesi'nden arsa alan ancak bugüne kadar tapusunu alamayan 432 kişinin, 40 yıllık hukuk mücadelesi hâlâ sürüyor.