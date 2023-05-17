Erdoğan'ın dünürüne YHT ihalesi

Bilal Erdoğan’ın kayınpederi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dünürü olan Orhan Uzuner’in yönetim kurulu üyesi olduğu Uzka İnşaat Şirketi, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) milyonlarca liralık bir ihale aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, TCDD 29 Mart’ta “YHT Hatlarında İhtiyaç Duyulan Makaslarda Makineli Tamirat Yapılması” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye sadece Uzka İnşaat Şirketi katıldı. Daha sonra yapılan açıklamaya göre, ihaleyi 6 milyon 474 bin TL’ye Uzka İnşaat aldı.

Kamudan 426 milyon 226 bin TL'lik ihale

Uzka İnşaat, TCDD Genel Müdürlüğü’nden 2011 ve 2023 yıllarını kapsayan dönem 13 ayrı ihale aldı. TCDD’den en fazla ihale alan şirket olduğu belirtilen Uzka İnşaat'ın kamudan aldığı ihalelerin toplam bedeli ise 426 milyon 226 bin TL’yi bulduğu aktarıldı. Şirket milyonlarca liraya aldığı ihalelerle, tren raylarına sinyal kablosu montajı, demiryolları üstyapı işleri, demiryolu hattı iyileştirmesi, bakım ve rehabilitasyon işleri ile yüksek hızlı tren hattın bakım ve tamirat işleri projelerinde yer aldı.

Erdoğan döneminde İBB'de çalışmıştı

Orhan Uzuner, Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanı olduğu 1994 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin Proje Müdürlüğü’nde Mühendis olarak çalışmaya başlamıştı. 2002 yılında İstanbul 2.Bölgeden AKP milletvekili aday adayı da olan Uzuner aday gösterilmemişti.

Orhan Uzuner’in kızı Reyyan Uzuner ile Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan 2003 yılında evlenmiş, Reyyan Uzuner 17 yaşında olduğu için düğün Fatih 3. Sulh Hukuk Mahkemesi’nden alınan izinle gerçekleştirildi. O dönem yapılan haberlerde ise Orhan Uzuner’in Recep Tayyip Erdoğan ile akraba olduğu iddia edilmişti.