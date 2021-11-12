THY Irak, Suriye ve Yemen vatandaşlarını Minsk'e taşımama garantisi verdi

Polonya ile Belarus arasında yaşanan göçmen krizinde adı geçen Türk Hava Yolları ile ilişkili yeni bir gelişme yaşandı.

Türk Hava Yolları (THY) ve Belaruslu havayolu şirketi Belavia, göç krizi nedeniyle Belarus'un başkenti Minsk'e yapılan uçuşlara Suriye, Irak ve Yemen vatandaşları artık kabul etmeyecek.

Açıklama, Polonya Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Jakub Kumoh tarafından Twitter'da yapıldı.

Rus basınına yansıyan haberlere göre, Türk şirketinin diplomatik pasaport sahipleri haricinde Iraklıları, Suriyelileri ve Yemenlileri Minsk’e giden uçaklara kabul etmeyeceklerini doğruladığını söyledi.

Konuya ilişkin THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, "Ortaklığımız, dünyanın dört bir yanına gerçekleştirdiği uçuşlarda uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde, tüm güvenlik hassasiyetlerini dikkate almakta ve operasyonlarını bu ölçüde gerçekleştirmektedir. Medyada yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verilmişti.

Daha önce Avrupa Birliği'nin Rus havayolu Aeroflot ve Türk Hava Yolları'na yaptırım uygulamayı planladığı iddia edilmiş, bu iddialara Rusya’dan sert tepki gelmişti.

Avrupa Birliği Türk Hava Yoları’nı yasadışı insan kaçakçılığı yapmakla suçlarken THY ise iddiaları reddediyor.