THY'den sonra Aeroflot da 'göçmen taşıdıkları' iddialarını yalanladı

Rusya'nın Aeroflot havayolu şirketinden yapılan açıklamada, “Aeroflot’un, göçmenlerin Belarus Cumhuriyeti topraklarına kitlesel şekilde taşınmasında rolü olduğu yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

Havayolu şirketi yetkilileri, bazı iddiaların aksine Aeroflot’un, Irak ve Suriye’deki kentlere tarifeli ya da charter uçuşlar gerçekleştirmediğini ve İstanbul-Minsk seferinin de olmadığını belirtti.

Sputnik'in aktardığına göre Aeroflot’un bu açıklamayı yapması, AB’nin, doğu sınırındaki göçmen krizi nedeniyle Belarus’a karşı hazırlayacağı yeni yaptırım paketi ile Aeroflot ve THY’ye de yaptırım uygulamayı planladığı iddiasını içeren Bloomberg haberinin yayınlanmasını izledi.

Bloomberg’in Brüksel’deki kaynaklarına dayandırdığı haberinde, bu yaptırım paketinin aralık ayı başında duyurulabileceği belirtiliyor.

Aeroflot ve THY’nin de içlerinde olduğu bir dizi havayolu şirketine, Belarus-Polonya sınırına akın eden göçmenleri Belarus’a taşıdıkları şeklinde bir suçlama yöneltildi. Aeroflot’tan önce THY de söz konusu suçlamayı reddetmişti.

Bu sırada Aeroflot yetkilileri, şirkete zarar verebileceği gerekçesi ile bu suçlamayla ilgili olarak mahkemeye başvurabileceklerini söylüyor.