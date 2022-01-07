THY Başkanı ve eşi THY ekibini Kazakistan'da mahsur bırakıp Türkiye'ye döndü

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman, THY çalışanları ve bazı yakınları Kazakistan'da mahsur kalmıştı.

Gerçek Gündem'den Elif Ünsal'ın haberine göre, İlker Aycı ve eşi Tuğçe Saatman THY personelini Kazakistan’da bırakarak bir kargo uçağı ile Türkiye’ye döndü. Aycı ve Saatman'ın Türkiye’ye getirilmesine rağmen THY ekibinin Kazakistan’da hala mahsur olduğu bilgisi verildi. Özel izinle Türkiye’ye dönen çift hem THY çalışanlarının hem de mahsur kalan THY çalışanlarından bir haber almak için günlerdir bekleyen yakınlarının tepkisini çekti.

Aycı ve eşine CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Ali Öztunç da sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Öztunç, paylaşımında "Bu haber doğru ise yazıklar olsun! Koskoca THY’nin Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, personelini orada mahsur bırakarak eşi ile beraber kargo uçağına binip kaçıyor. Sizin ve eşinizin canı kıymetli ama THY emekçilerinin canının kıymeti yok mu? Yahu insan ekibini bırakıp kaçar mı?" ifadelerini kullandı.