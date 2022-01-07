Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev: Anayasal düzen büyük ölçüde yeniden tesis edildi

Kazakistan'da zamlar ve LNG fiyatlarına tepkiyle başlayan protestolar kısa sürede ülke geneline yayılmış, eylemlerin ardından hükümet istifa etmişti.

Eylemler sonrası akaryakıt fiyatları sabitlenmiş, kimi temel gıda maddelerinin ihracatı da durdurulmuştu.

Eylemlerin artarak devam etmesi sonrası polisin ve askerin müdahalesi büyümüş, bunun yanı sıra KGAÖ ülkeleri Kazakistan'a asker yollamıştı.

20'ye yakın kişinin öldüğü müdahalelerin ardından gelinen son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Sputnik'in haberine göre, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, "ülkede anayasal düzenin büyük ölçüde yeniden tesis edildiğini" söyledi.

Reuters'ın haberine göre, Kazakistan devlet televizyonu, Cumhurbaşkanı Tokayev'in bugün halka hitap edeceğini açıkladı.

Öte yandan, Kazakistan İçişleri Bakanlığı, protestolarda ölen güvenlik görevlilerinin sayısının 18'e yükseldiğini açıkladı.