THY Basın Müşaviri '4 ülkeye uçuşları durdurma' paylaşımını sildi

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün bugün Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Covid-19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarının bu geceden itibaren ikinci bir bildirime dek durdurulacağını" duyurmuştu.

Ancak Üstün daha sonra bu paylaşımını sildi, konuya dair yeni bir açıklama ise yapmadı.

Üstün'ün sildiği paylaşımında "Değerli misafirlerimiz; Kovid_19 tedbirleri kapsamında Brezilya, Güney Afrika, Nepal ve Sri Lanka uçuşlarımız 15 Kasım (bu gece) saat 00:00 itibarıyla ikinci bir bildirime kadar durdurulmuştur. Seyahat sağlığı ve güvenliği Türk Hava Yolları için en öncelikli konudur" ifadeleri yer alıyordu.

Konuyu haberleştiren ajanslar da haberi geri çektiler.