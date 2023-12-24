THTM Van'da temsilcilerini seçti: 'Ucuz emeğin pazarı olmayacağız'

Ankara'da 7 Ocak'ta ilk toplantısını gerçekleştirecek olan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM) Van temsilcileri, bugün Türkiye Komünist Partisi MYK üyesi Gazeteci Özkan Öztaş'ın katılımıyla düzenlenen toplantıda seçildi.

Van Barosu'nun Avukat Cumhur Keskin Salonu'nda gerçekleşen buluşmada söz alan Özkan Öztaş, Vanlı emekçilerin ucuz işgücü olarak görülmemesi için devletçi, laik, eşit ve özgür bir cumhuriyet mücadelesi verilmesi gerektiğine işaret etti.

'Ucuz emeğin pazarı olmamak için'

Özkan Öztaş yaptığı konuşmada "Bugün Van ucuz emeğin pazarı olarak görülüyor. Türkiye'de çağrı merkezi çalışanlarının en fazla olduğu şehirlerden biri Van. Van'da binlerce çağrı merkezi çalışanı var, üstelik her geçen gün de artıyor bu sayı. Bugün patronlar öncelikle Van'da bu istihdamı sağlamak istiyor. Neden? Çünkü Van'ı ucuz bir işgücü cenneti olarak görüyorlar. Her geçen gün emekçilerin sayısı artıyor ama Van'da toplumsal bir ilerleme ya da refah kaydedilmiyor" dedi.

'Kürt emekçilerine bölgesel asgari ücret düzeni dayatılıyor'

Kürt emekçilerin ucuz işgücü ya da gurbette çalışmak seçeneği arasında sıkışıp kaldığını ifade eden Öztaş, "Organize sanayide ve Tekstilkent'te binlerce tekstil emekçisi aldıkları asgari ücretin bir kısmını elden tekrar patrona teslim ediyor. Bu o kadar yaygın bir durum ki artık kimse şaşırmıyor bile. Asgari ücretin çok altında çalışan binlerce tekstil emekçisi var. Tekstil patronları için Vanlı emekçilerin köleden farkı yok. Kürt emekçilerine bölgesel asgari ücret dayatılıyor. Bu normalde hukuka aykırı. Ancak fiilen böyle bir uygulama var. Hesaplara yatırılan paraların bir kısmını tekrar elden patronlara teslim ediliyor. THTM eşit ve özgür bir cumhuriyet mücadelesi için emekçileri yan yana getirme ve böyle bir ülkeyi kurma iradesi için yola çıkıyor" dedi.

'Muharrem bebeğin ağırlığını omuzlarında hissedenlerin yan yana gelmesi gerekiyor'

2014 yılında soğukta hastalanıp hastaneye gidemediği için yaşamını yitiren Muharrem bebeği hatırlatan Öztaş şöyle konuştu:

"Bundan 10 yıl önce kışın soğukta hastaneye gidemediği için bir bebek öldüğünde yer yerinden oynamalıydı. Olmadı. Üstüne bir de soğuktan öldüğünü ispatlamak için bir çuval içinde yakınları tarafından sırtlarında taşınarak otopsiye götürüldü. Fotoğrafları gündem olmuştu. Hatırlarsınız.

Ne olacak şimdi? Laikliği boş verip küçük yaşlarda çocukların evlenmesine fetva verenleri mi izleyeceğiz? Aşiretleri oy deposu olarak, siyaseti beş yıldan beş yıla sandığa gömenlere boyun mu eğeceğiz? Yoksa eşit, özgür, laik, devletçi bir ülke için yan yana mı geleceğiz? Muharrem bebeğin ağırlığını omuzlarında hissedenlerin yan yana gelmesi gerekiyor."

'Üniversitelerimize, yurtlarımıza, memleketimize sahip çıkacağız'

Toplantıda THTM Van temsilcileri üniversite öğrencisi Cihan Mert ve çağrı merkezi çalışanı Rıdvan Özkan seçildi. Cihan Mert yaptığı konuşmada, "Üniversitelerimize, yurtlarımıza, memleketimize sahip çıkacağız. Arkadaşlarımızın asansörlerde can vermesine, öğrencilere siyasetten uzak bir gençlik yakıştırmalarına izin vermeyeceğiz. Ben Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi aynı zamanda basın yayın emekçisi olarak sesleniyorum. Bugün kampüslerimizde arkadaşlarımıza sahip çıkmak için yaptığımız eylemlerde okul yönetimi bizlere 'Bunlar size yakışmıyor' diyor. Bunu reddediyoruz. Bugün bu ülkenin gençliğine memleketine, geleceğine, sınıf arkadaşlarına sahip çıkmak yakışıyor. Bu kaygıya sahip olan gençlerin de yan yana gelmesi gerekiyor" dedi.