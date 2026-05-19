THTM sözünü yükseltti: ‘Kadıköy ranta teslim olmayacak’

Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi, 19 Mayıs’ta, Kadıköy Belediyesi önünde, rıhtımda yapılması planlanan projeyi hedef aldı ve hesap sordu. Cumhuriyetin önemli bir ayağı olan 19 Mayıs günü AKP’nin rant projeleri ve yerel yönetimlerin buna kayıtsızlığı hedef alınarak kurtuluşun “Emekçi Cumhuriyeti”nde olduğunun altı çizildi.

Gençlerin, emeklilerin ve yerel meclislerin katılım gösterdiği eylemde, emperyalist işgale karşı verilen bağımsızlık mücadelesinin ilk adımı olan 19 Mayıs selamlanırken; Kadıköy’de artan kent suçlarına dikkat çekildi. Söğütlüçeşme’de AVM yapılmasına karşı verilen mücadele hatırlatıldı ve kamusal alanların sermayeye devredilmesine tepki gösterildi; Kadıköy halkının tepkisini çeken sahildeki dolgu alana yapılması planlanan projedeki hukuksuzluk ve kayıtsızlıklara vurgu yapıldı.

Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi üyesi Gülsün Gökalp basın açıklamasını okurken, sanatçı Orhan Aydın ve Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi Sözcüsü Fulya Girginer birer konuşma yaptı.

‘Yeter, Kadıköy’de ranta geçit vermeyeceğiz’

Söğütlüçeşme’de AVM yapılmasına karşı verilen mücadelenin hatırlatıldığı basın açıklamasında, kamusal alanların sermayeye devredilmesine tepki dile getirildi. Kadıköy Halk Temsilcileri Meclisi üyesi Gülsün Gökalp’in okuduğu açıklamada kıyı kullanım hakkı, temiz deniz hakkı ve erişilebilir kent yaşamı üzerinden işlenen kent suçlarına dikkat çekildi. Kadıköy rıhtımındaki dolgu alanın yapılaşmaya açılmasına karşı çıkılarak, “Kıyı kullanım hakkımızdan, temiz deniz hakkımızdan, ferah ve ulaşılabilir kent merkezi hakkımızdan vazgeçmiyoruz” dendi.

Basın açıklamasında, dolgu alanların hukuken kara parçası gibi değerlendirilemeyeceği ve imara açılamayacağı belirtilirken, söz konusu alanın Marmara Denizi’nin korunması amacıyla ileri biyolojik arıtma tesisi olarak düzenlenmesi gerektiği ifade edildi. Açıklamada ayrıca, Söğütlüçeşme’deki AVM projesinin ardından Kadıköy trafiğinin daha da yoğunlaştığı hatırlatılarak bölgede yeni yoğunluk yaratacak cami, otopark ve ticari alan projelerinin durdurulması istendi.

Gökalp, Kadıköylülerin ihtiyacının yeni yapılaşma değil kamusal ve açık alanlar olduğunu vurgularken, yapılması planlanan cami projesinin İstanbul silüetini de değiştireceği ve Haydarpaşa Garı’nın tarihi görünümünü gölgede bırakacağını vurguladı.

AKP’nin rantçı politikalarına geçit yok

Sanatçı Orhan Aydın konuşmasında, Kadıköy rıhtımında yapılması planlanan cami projesi kapsamında dolgu alan üzerine inşaat yapılmasının yaratacağı sorunlara değindi. Bu tür bir müdahalenin “cinayetten farksız” olacağını ifade eden Aydın, son 20 yılda kenti çevreleyen yeşil alanların ve kamusal alanların büyük ölçüde işgal edildiğini söyledi. Aydın, olası bir depremde toplanma alanı olarak belirlenen bölgelerin dahi talan edildiğini belirterek, AKP’nin rantçı politikalarıyla kent hakkının sistematik biçimde yok sayıldığını vurguladı.

CHP’li belediyelerin yanıtlaması gereken sorular

Kadıköy Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi Sözcüsü Fulya Girginer de konuşmasında, merkezi iktidarın kentleri talan eden politikalarına karşı muhalif belediyelerin daha aktif bir tutum alması gerektiğini söyledi. Girginer, “Bunca kent suçunun işlendiği bir dönemde, merkezi iktidarın elinde olmayan belediyelerin misyonu bu saldırıya karşı direnmek olmalıdır” derken, Kadıköy ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin projeyle ilgili iki soruya yanıt vermesi gerektiğini belirtti:

“CHP'li İBB neden cami projesinde ruhsat iptali yapmıyor? CHP'li ilçe belediyesi neden koruma kurulu toplantısına girmiyor?”

Halkın örgütlü mücadelesi büyütülmeli

Yoğun katılımın olduğu eylem, Kadıköy rıhtımına yapılması planlanan cami projesinin “bir ihtiyaç değil, rant ve güç gösterisi” olduğunun vurgulanmasıyla sona erdi.

Yapılan konuşmalarda, Kadıköy Belediyesi’ne, Kadıköylülere ve İstanbul halkına kent hakkı mücadelesinde sorumluluk alma çağrısı yapılırken; bağımsızlık ve emek mücadelesinin bugün de sürdüğü belirtilerek emperyalizme, gericiliğe ve sömürü düzenine karşı halkın örgütlü mücadelesini büyütme vurgusu öne çıktı.