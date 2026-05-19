Ankara'da 19 Mayıs buluşması: 'İşgalcilere hoş geldin demeyeceğiz, NATO’yu hak ettiği gibi karşılayacağız'

Türkiye Komünist Partisi Seyran Semt Evi tarafından düzenlenen "Kuruluştan Yeniden Kurtuluşa Cumhuriyet İçin Buluşuyoruz" etkinliği, Seyran semtindeki Ali Kızıltuğ Parkı’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, emperyalizme karşı yurtseverlik mücadelesinin dünü ve bugünü ele alındı.

19 Mayıs 1919'un 107. yılında buluşan Ankaralı emekçiler, emperyalizme karşı, eşit ve özgür bir cumhuriyetin temellerini atmak üzere bir aradaydı.

107 yıllık mücadele: Silahlı işgalden, siyanürlü talana

Buluşmada söz alan TKP MK Üyesi Ali Ufuk Arikan, 107 yıl önce ülkeye silahla giren sömürücülerin, bugün Türkiye'nin fabrikalarına, limanlarına, bankalarına, topraklarına ve madenlerine "ellerini kollarını sallayarak" yerleştiğini vurguladı.

Tarihsel sürece dikkat çeken Arikan sözlerine şöyle devam etti:

"O dönem muhatap, dünyanın baş belası İngiliz emperyalizmiydi. Bugün aynı şeyleri ABD için söylüyoruz. Bu ülkenin emekçilerine büyük bir küstahlıkla hareket eden ABD ve emperyalist ülkeler memleketi her yıl biraz daha işgal ederken ülkemizde başka bir işgal biçimi gördük. Memleket her yıl biraz daha işgal edilirken, halkın buna karşı koymaması için ellerinden geleni yaptılar.

TKP MK Üyesi Ali Ufuk Arikan

Mücadelenin temellerini anlatan Ali Ufuk Arikan, "Hâlâ işgalciye karşı, işgale karşı memlekete sahip çıkma iradesinin bir parçası oluyorsak biraz da bu tarihten alıyoruz gücümüzü. O zamanlar, 'Memleketimizi Amerikalılar kurtarır' diyen vardı, 'Amerikan mandası olalım' diyenler vardı. 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıldığında, birileri kurtuluş mücadelesi verenlere idam fermanı yazıyordu" dedi.

Kurtuluş Savaşı mücadelesinde genç Sovyetler Birliği'nin çıkarsız desteğini hatırlatan Arikan, cumhuriyeti kuran iradenin bağımsızlıkçı karakterinin altını çizdi. Arikan şunları söyledi:

"Bugün Cumhuriyeti kuran irade, baştan aşağı bu irade. Dolayısıyla 107 yıl sonra en başta bunu hatırlamamız gerekiyor. Çünkü en kritik ve en hayati olan şey bugün, tam da bu. Anadolu'nun yoksul köylüsü, Mustafa Kemal, bir de çıkarsız destekçisi. Yanı başımızdaki genç Ekim İktidarı Sovyetler Birliği vardı. Kasalar dolusu silah ve altını Mustafa Kemal önderliğindeki direnişe tam da bu yüzden gönderdiler. Emperyalizm canının istediği yeri işgal edecek, nereyi istiyorsa alacak, herkes de onlara boyun eğecek çünkü işbirlikçileri vardı. Birileri kurtuluş iradesinin parçası olduğunda yanı başlarındaki sosyalist iktidarın, devrimci iktidarın dostlukta tek bir kere, tek bir aralıkta ihaneti olmadı. Sovyetler Birliği'nin genç Ekim İktidarı, memleketini kurtarma iradesi gösteren Anadolu'daki devrimcilerin yanındaydı."

Arikan emperyalizmin güncel saldırılarına dikkat çekerek, "Bundan 100 yıl önce işgalle girdiler, bugün ellerini kollarını sallayarak memleketimizin toprağında dolaşıyorlar. İncirlik'te Amerika'nın nükleer silahları var. 107 yıl sonra bugün memleketimizin doğasında, taşında toprağında Amerika'nın patronları var. Kanadalı altın firması memleketimizin dört bir yanını siyanürle talan ediyor. Açık silahlı işgallerinden çok daha tehlikeli bir saldırıyla karşı karşıyayız. 107 yıl sonra bugün bu memleketin egemenliğinden, bağımsızlığından söz edemez noktaya geldik. 107 yıl sonra büyük bir kavgayla kurulan cumhuriyetin; holdingler ve tarikatlar düzeni eliyle tasfiye edildiğini hep birlikte gördük. 107 yıl sonra bugün, ülkemizin taşına toprağına nasıl sahip çıkacağımızı konuşmalıyız" ifadelerini kullandı.

NATO zirvesine tepki ve miting çağrısı

Temmuz ayında Ankara’da, ülkenin başkentinde yapılacak NATO zirvesine dikkat çeken Ali Ufuk Arikan, dünyanın en büyük terör örgütü olan NATO için Ankara’da yapılan hazırlıkların bir utanç kaynağı olduğunu ifade etti.

Arikan, iktidarın hazırlıklarını eleştirerek, "Trump gelecek diye yollara asfalt döküyorlar, pist yapmak için şeker fabrikasının lojmanlarını yıkıyorlar. NATO'ya hoş geldin demeyeceğiz, hak ettikleri gibi karşılayacağız onları" ifadelerini kullandı ve tüm Ankaralıları 5 Temmuz’da düzenlenecek NATO karşıtı mitinge davet etti.

Yusuf Şaylan

Önlerindeki en büyük ödevlerden birinin bu mitinge coşkulu, kitlesel bir katılımı örgütlemek olduğunu vurgulayan Arikan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Buradan bir cephe kuracaksak, memleketimize sahip çıkma iradesiyle kuracağız. Türkiye Komünist Partisi'nin çağrısı bu ülkenin tüm yurtseverlerine, cumhuriyetçilerine, emekçilerine, gençlerine; memlekete sahip çıkma çağrısıdır. Biz memleketimizi saray özentilerine, saltanat özentilerine, hilafet özentilerine teslim etmeyeceğiz. Söz, biz ülkemizi bu karanlıktan çekip alacağız. Söz, bu sözü büyüteceğiz, bu sözü güçlendireceğiz. Hepimizin görevi bu. 19 Mayıs'ın bir anlamı varsa tam da burada var. Hepimiz bu kavganın bir parçası olacağız. Bu kavganın parçası olanlara, ülkemizi kurtuluşa taşıyanlara selam olsun, selam olsun dostlar kavgaya, mücadeleye."

Sanatçı Kenan Şahbudak

Etkinlik, Yusuf Şaylan’ın Anadolu'nun işgale karşı verdiği mücadeleye dair Ali Yüce’nin "Atatürk'ün Halk Ordusu" şiirini okumasıyla sürdü.

Şiirin ardından Ozan-Der Başkanı Kenan Şahbudak’ın seslendirdiği türkülerle devam eden etkinlik, 107 yıl önce memleketi düşman işgalinden kurtaran iradenin, bugün işgale onay veren sermayeye karşı da kuşanılması sözüyle sona erdi.