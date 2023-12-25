THTM Samsun temsilcilerini seçti: 'En gerici meclise karşı en ilerici meclisi kurmalıyız'

Emekçiler, üniversite ve lise gençliği, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi için Samsun'da buluştu. 7 Ocak'ta Ankara'da toplanacak Meclis için Samsun temsilcileri belirlendi.

14 Mayıs seçimleri sonrasında oluşan meclisin halkın ihtiyaçlarına, sorunlarına dair bir amaç edinmemesi, aksine emekçi halkın sorunlarının ana kaynağı olan sermaye ve tarikat gruplarının çıkarlarına hizmet eden gerici bir meclis olması nedeniyle oluşturulan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda temsilcilerini belirliyor.



Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi, tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde yaşayacağı bir toplumsal sistemi hayata geçirme hedefiyle yola çıkan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin Samsun temsilcileri, geniş katılımlı bir seçimle belli oldu.

Samsun'da Atakum Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde emekçiler, üniversite ve lise gençliğinden çok sayıda katılımcının hazır bulunduğu seçim öncesinde Türkiye Komünist Partisi (TKP) Parti Meclisi Üyesi Nevzat Evrim Önal, Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'ne neden ihtiyaç duyulduğunu ve kırmızı çizgilerinin neler olduğunu anlattı.

'Cumhuriyeti öldürdüler'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin üç temel kırmızı çizgisi bulunduğunu vurgulayan Önal, "Bunlar Cumhuriyetimizin de üç kurucu değeridir. Birincisi emperyalist işgali karşı bağımsızlıkçılık, sermayedarların yapmadıkları işleri için devletçi bir ekonomi, gericiliğe karşı laiklik. Çünkü bugün Cumhuriyetin kuruluş değeri olan bu üç değer de ortadan kalktı. Anayasa'da cumhuriyet yazıyor gibi olabilir ama cumhuriyet bu topraklarda en azından devlet katında yaşamıyor" diye konuştu.

'Azmettiren sermaye sınıfı'

Türkiye'de Cumhuriyet'i siyasal İslamcıların öldürdüğünü vurgulayan Nevzat Evrim Önal, tek suçlunun onlar olmadığını söyledi. Patronların da rolüne işaret eden Önal, "Bu sınıf serpilip geliştikçe, cumhuriyetin üç kurucu değeri olan bağımsızlık, devletçilik ve laiklik onlar için giderek ayak bağına dönüşmüş; bu değerleri ortadan kaldıran, sermaye sınıfı tarafından açık ya da örtülü biçimde desteklenen politik hamleler ise cumhuriyetin ölümüne neden olmuştur" diye konuştu.

'Kaçabilecek bir yer yok'

Türkiye’de neoliberal ekonomi politikalara geçişin 24 Ocak Kararlarıyla başladığını, bu dönüşümün güvenliğinin 12 Eylül Darbesiyle sağlandığını ifade eden Önal, "Bu darbenin dış destekli ve iltisaklı olduğu ne kadar kuşku götürmezse, Türkiye burjuvazisinin çıkarları doğrultusunda olduğu da o denli kuşku götürmezdir. Bunun, Vehbi Koç’un Kenan Evren’e yazdığı “emrinizdeyim” diye biten mektubundan, Halit Narin’in “hep işçiler güldü, artık biz güleceğiz” sözlerine kadar (ki, Narin bu sözü dile getirdiğinde Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu başkanıydı, yani bir bakıma tüm patronların temsilcisiydi) sayısız delili mevcuttur. Bu dönüşümün konumuz açısından taşıdığı özel önem ise, taşıdığı sınıf karakteri ve ideolojik içeriğiyle Birinci Cumhuriyeti tasfiye yoluna sokmuş olmasıdır. Zamana yayılan bir biçimde devletin, halka sunduğu kamusal eğitim ve kamusal sağlık hizmetleri ile üstlendiği sosyal fonksiyonlar ve devlet işletmeleri yoluyla meta üretim süreçlerinde sahip olduğu rol sermayeye devredilmiş; devlet, liberallerin asla açıkça dile getirmedikleri ama hep arzu ettikleri model çerçevesinde, işçi sınıfına düşman bir güvenlik ve ideoloji aygıtı olarak yeniden kurulmuştur" diye konuştu.

Türkiye'nin bu durumdan laiklik, bağımsızlık ve devletçi ekonomiye geçişle kurtulabileceğini ifade eden Nevzat Evrim Önal, "Yurttaş olarak onurlu bir şekilde yaşayabilmemiz için gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Bu halkın kendi meclisini kurup kendi sesini duyurabileceğini herkese kanıtlayalım. Türkiye'de bugünlerde herkes kaçmayı planlıyor ama kaçılabilecek bir yer yok. Çözümsüz değiliz. Bu ülkenin tarihindeki en gerici meclise karşı, en ilerici meclisi kurmalıyız" dedi.

Samsun temsilcileri seçildi

Konuşmaların ardından THTM’ye aday olmak isteyenlere çağrı yapıldı. Oylama sonucunda THTM’nin Samsun temsilcileri seçildi

THTM, Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda seçilecek temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak'ta Ankara’da yapacak.