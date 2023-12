THTM Muğla temsilcilerini seçti: 'Karanlıktan çıkış bu ülkenin birikiminden üretilecek'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi'nin (THTM), geçtiğimiz günlerde İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzenlenen toplantılarının ardından Türkiye’nin dört bir yanındaki toplantılarda temsilci seçimlerine devam ediliyor. THTM temsilcilerin katılımıyla ilk toplantısını 7 Ocak'ta Ankara’da yapacak.

Laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıkan Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Muğla temsilcileri, bugün Muğla İskender Alper Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla belirlendi.

İlk oturumda, TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Kemal Önoğlu ve Yazar Celil Denktaş’ın konuşmalarını tamamlamasının ardından temsilci seçilmek isteyen adaylar, toplantı Divan’ına başvurularını yaptılar.

İlk konuşma, TKP Merkez Komite Üyesi Berkay Önoğlu tarafından yapıldı. Önoğlu, önemli ve heyecan verici bir yolculuğa çıkıldığını ifade ederken, bir süredir THTM'lere yönelik çalışmaların yürütüldüğünü anlattı.

Önoğlu: Şekli olmayan çürümüş bir yapı kaldı

Önoğlu, “Bugün Cumhuriyet Türkiye’de ne yazık ki yıkıldı diyoruz bu bir karamsarlık olsun diye değil yola çıkarken durumunuzu doğru saptamamız lazım. Cumhuriyetin yerine bir rejim, kurumsal bir yapı kuramadılar ve elimizde henüz bir şeye benzemeyen, şekli olmayan çürümüş bir yapı kaldı” dedi.

Berkay Kemal Önoğlu kürsüde.

Tam da bu yüzden, Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırmak için yola çıktıklarını belirten Önoğlu “Biz biliyoruz ki 1919/23 referansları olan cumhuriyetçilik, laiklik, halkçılık ve devletçi ekonomiyi merkeze alan ilkeler, Cumhuriyeti’in kuruluşuna giden devrim ve onun değerleri halkta yaşıyor” dedi.

“Bugün Ankara’daki ilkesiz ve tarihin en gerici meclisi içinde dört eşli milletvekilleri var, para babaları var, tek imzayla bir partiden öbür partiye geçenler var. Dolayısıyla cumhuriyet referanslarına yaslanmayan bir ülkede artık cumhuriyetten söz edemeyiz” diyen Önoğlu “Bugün Cumhuriyet’in Türkiye’de yıkıldığı tespitini yapmak durumundayız. Bu tespiti yapmak bir karamsarlık olsun diye değil tersine yola çıkarken durumunuzu doğru saptamamız açısından önemlidir” ifadelerini kullandı.

'Cumhuriyet'i yok edenler holdingler ve tarikatlar'

Cumhuriyeti yok edenin holdingler ve tarikatlar olduğunu kaydeden Önoğlu “Ve işte o meclise baktığımızda da gördüğümüz şey ne yazık ki bunların temsilcileridir” dedi.

Türkiye Halk Temsilciler Meclisi’nin bu topraklarda Cumhuriyeti yeniden ayağa kaldırabilmesi için öncelikle ideolojik bir kavga vermesi ve bireyciliğe, insanların yalnızlaştırılmasına karşı yeniden toplumcu fikirleri örgütlemesi gerektiğini dile getiren Önoğlu şunları kaydetti:

“Türkiye'de işçi sendikaları, gençler, Aleviler, Kürtler, kadınlar yani bütün toplumsal dinamikler kötürümleştirildi. İdeolojik cephede de büyük bir kuşatma altındayız ve bu kuşatma bugün bütün insanlarımıza özellikle gençlere ‘bu ülkeden bir şey olmaz, sen kendini kurtar’ şeklinde bir algı yerleştirildi.”

'Karanlıktan çıkış bu ülkenin kaynaklarından üretilecek'

Cumhuriyet’in evrensel eşitlik, özgürlük, kardeşlik ideallerinin halk taşınması gerektiğini ifade eden Önoğlu “Bu ülkenin içine düştüğü karanlıktan bir çıkış varsa, onu yine bu ülkenin kaynaklarından almak, çözüm önerilerimizi bu ülkenin birikiminden üretmek zorundayız” dedi.

Önoğlu 7 Ocak’ta ilk toplantısını yapacak olan THTM’nin, Türkiye tarihinin gördüğü en gerici meclis karşısında yeni bir siyaset zeminini mümkün kılma amacıyla Türkiye’nin Cumhuriyetçi birikimini yan yana getirdiğini vurguladı.

Denktaş: Geniş bir savunma cephesine doğru kritik bir girişim

Toplantı Yazar Celil Denktaş’ın konuşmasıyla devam etti. Denktaş THTM’yi “geniş bir savunma cephesine doğru önemli, kritik bir girişim” olarak niteledi.

Celil Denktaş

“Bedeli pek çok yurtseverin kanıyla canıyla ödenmiş kazanımlarımızı asalakların, hırsızların, sahtekarların insafında terk etmemeliyiz” diyen Denktaş şu ifadeleri kullandı:

“Emperyalizme ruhunu satmış olanların, bu ülke insanını kölesi olarak görenlerin, saf inanç sahiplerini güdülecek sürülere dönüştürmek isteyenlerin foyasını meydana çıkartmalı, sefasına son vermeliyiz. Saltanata dönüş saçmalığına dur demek zorundayız.”

'Gerçek bir 'halkın kendi kendine yönetimi'ne ilham verecek'

“Süresi dolan 100 yıl” demagojisini hatırlatan Denktaş “Onlara göre süre doldu, dönüş başlamalı. Akıllarınca topyekün bir saldırı başlatacaklar ve akıllara ziyan hukuk tartışmalarıyla, daha doğrusu, hukuk anlayışı dayatmalarıyla bunun işaretini veriyorlar. Akıllarınca!” dedi.

Cumhuriyet'in topyekün ilgasına karşı dikilmenin her yurtseverin, her aydınlanmacının, emeği merkezine koyan her devrimcinin bu topraklara, bu toprakların insanlarına karşı boynunun borcu olduğunu belirten Denktaş “THTM, yurtsever, tam bağımsızlıktan yana tavır alacak bu yapılanmanın müstakbel bileşenlerini olabildiğince en geniş antiemperyalist bir yelpazede toparlayarak ülkenin emek tarafından yönetilmesine ağırlık koyacak bir hareketin disiplinli bir şekilde kenetlenmesinde yol gösterici olacaktır” dedi.

THTM’nin gerçek bir, "halkın kendi kendine yönetimi"ne, gerçek bir "cumhuriyet'e ilham vereceğini söyleyen Denktaş “Bugün burada seçip Meclis'e göndereceğimiz arkadaşlarımız büyük bir sorumluluk yükleniyorlar. Ancak seçenlerin sırtındaki sorumluluk da onlarınkinden hiç eksik değil. Bizler, ülkenin yükünü sırtında duyanlar, hatta taşıyanlar demek daha doğru, temsilcilerimize, meclisimize sahip çıkmaktan hiçbir şekilde geri kalmayacağız. Meclis çalışmalarını izleyeceğiz, denetleyeceğiz, kararlarına, çalışmalarına katılacağız. En önemlisi de, halkın kendi kendini yönetme bilincini, yetkisini, mücadelesini kendi yakın çevremize yayacağız ve örnek olarak da gururla, THTM'yi göstereceğiz” diye konuştu.

Üç temsilci belirlendi

İkinci oturumda tüm adaylar kürsüden konuşmalarını yaptılar. Ardından Muğla’dan 3 kişi, THTM için temsilci olarak belirlendi.