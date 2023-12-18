THTM Mersin temsilcilerini seçti: 'Cumhuriyet halkın yönetimiyse eğer, meclisler yönetmeliydi'

İlk toplantısını 7 Ocak'ta Ankara'da yapacak olan Türkiye Halkın Temsilcileri Meclisi'ne Mersin'den temsilciler seçildi.

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Gıda Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası'ndan başkan ya da yönetim kurulu üyeleri düzeyinde katılımın olduğu toplantıya ÇYDD üyeleri, ADD üyeleri, Hataylılar Derneği Başkanı, Emekli-Sen Şube Başkanı ile ÇOBİ-DER Başkanı da katıldı.

Toplantı, TKP PM üyesi Ali Rıza Aydın ve TKP MYK üyesi Engin Özkan'ın konuşmalarıyla başladı.

Bu topraklarda ilerici, aydınlanmacı, yurtsever birikiminin 1923’te Cumhuriyet’i getirdiğini dile getiren Aydın "Cumhuriyet kurulurken, Anadolu topraklarında ve dünya coğrafyasındaki iki önemli hareket, bize bugün bizi bir araya getiren Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi gibi meclisleri gibi çağrışımlar yapmaktadır" dedi.

Ali Rıza Aydın'dan iki Meclis örneği

Bunlardan birincisinin Kuvayi Milliyeci’lerin kurduğu meclisler olduğunu belirten Aydın "Evet o dönem meşrutiyet vardı, Erzurum ve Sivas Kongreleri vardı, ama Anadolu’nun dört bir yanında, Bülent Tanör Hoca’nın çalışmasına göre sayıları 80’e yakın Kuvayi Milliyeci’lerin kurduğu meclisler vardı, Müdâfaa-i Hukuk Cemiyetleri, dernekler, hareketler hatta arada bağımsız cumhuriyet ilan eden hareketler vardı. 1919 sadece Bandırma Vapuru değildir, sadece Mustafa Kemal ve arkadaşları ile konferanslar değil, 1919 kendisinden önce gelen dönemde Anadolu’nun dört bir yanında kurulan meclislerin birikimi ile oluşmuştur" dedi.

İkincisininse Rusya'da kurulan sovyetler olduğunu dile getiren Aydın "Sovyetler Birliği, Sovyetler adındaki meclislerle ayağa kalkan bir devrim hareketi üzerine kurulmuştu. Bizim kuruluşumuzda sadece Anadolu topraklarının değil Sovyetler Birliği’nin, Sovyet hareketlerinin etkisi çok fazladır" diye konuştu.

Bu iki vurgu olmadan Cumhuriyet’in neden ilerlemeci, aydınlanmacı olduğunu, halka özellikle emekçi halka ümmetçilikten kurtulup yurttaşlık ünvanını veren bir Cumhuriyet olduğunu anlamanın güç olduğunu kaydeden Aydın "Bugün bu Cumhuriyet yaşıyor mu ya da bugün hangi Cumhuriyet’teyiz, bugün meclisler ne durumda?" diye sordu.

'Halkın yönetimiyse Meclis'le yönetmeliydi'

Cumhuriyet kurulduğunda devletin de TBMM devleti olduğunu ifade eden Aydın "Adı da Büyük Millet Meclisi Hükümeti oldu. Dolayısıyla Cumhuriyet’in kuruluşu aynı zamanda bir meclis yönetiminin de başlangıcıdır. Aykırı değildir çünkü Cumhuriyet halkın yönetimiyse eğer, meclisler yönetmeliydi" dedi.

Bugün meclis yönetiminden bahsedilemeyeceğini dile getiren Aydın "Ülke tarihinde askeri darbelerle meclislerin işlevsiz olduğu günleri gördük. 1970’lerin sonunda başlayan başkanlık rejimine geçme çalışmaları TÜSİAD tarafından başlatılan ve Süleyman Demirel tarafından da çalışmaları desteklenen bir modeldir ve 2017 yılında da bu sisteme geçilmiştir" diye belirtti.

Ali Rıza Aydın, Cumhuriyet’in nasıl ve neden bu hale geldiğinin konuşulması gerektiğini vurguladığı konuşmasında "Yine sandık mı bekleyeceğiz? Yine o sandıkların başında nöbet tutup oylarımızın çalınmamasını da bekleyeceğiz? Oylarımız seçimden bir gün sonra çalınmaya başlıyor zaten ne zamana kadar bir sonraki seçimlere kadar? Sermaye düzeni çalıyor daha sandığa girmeden önce" dedi.

'Bir elini Cumhuriyet'e diğer elini gelecek emekçilerin cumhuriyetine uzatacak'

"Sömürü düzeni sürdükçe bizim ayağa kalkmamız gerekiyor" diyen Aydın THTM'nin emekçi halkın meclisi olmak ve bunun için yola çıkmak durumunda olduğunu kaydetti.

"Biz bizi sömürenlere karşı işçileri emeklileri, işsizleri, kadınları, çocukları nasıl koruyacağız, kan dökülerek kazanılan bu Anadolu topraklarını nasıl koruyacağız, sömürüden, gericilikten, milliyetçi etnik kavgalardan nasıl kurtulacağız?" sorularının sorulması gerektiğine işaret eden Aydın sözlerine şöyle devam etti:

"Emeklilerin yaptıkları miting sadece miting olarak kaldıysa o zaman Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi devreye girecek ve kalmamalı diyecek, eğer kadın katilleri serbest bırakılıyorsa o zaman da devreye girip bırakılmamalı diyecek. Bütün bunların tartışılacağı yer meclisin kendisi olacak. Meclis bir elini Cumhuriyet’e uzatacak, oranın aydınlanmacı ilerlemeci, kardeşlik ve kamucu değerlerini sırtına alacak, diğer elini geleceğe uzatacak o gelecek emekçilerin cumhuriyeti olacak."

Özkan: Bu süreçte rolü olanlar patron sınıfı, tarikatlar ve emperyalistler

Aydın'ın ardından TKP MYK üyesi Engin Özkan kürsüye geldi. 14 Mayıs’ta oluşan parlamentonun ülkenin laikliği, devletçiliği, bağımsızlığı savunan emekçilerini temsil etmediğini dile getiren Özkan "Bugün ortaya çıkan parlamento bileşiminin 14 Mayıs’ta birdenbire olmadığını, uzun bir tarihsel sürecin ürünü olduğunu belirtmek gerekir" dedi.

Bu süreçte rolü olanların tespit edilmesi ve buna göre pozisyon alınması gerektiğini vurgulayan Özkan, bu sürecin ana aktörlerinin patron sınıfı, tarikatlar ve cemaatler, emperyalist ülkeler olduğunu ifade etti.

Ülkenin "bu adaletsiz, çürümüş düzenden" kurtarılması için de bu aktörlere karşı net bir konumlanmış içine girilmesi gerektiğini vurguladı.

Kuruluş deklarasyonunda da dile getirildiği gibi THTM’nin holdinglere, tarikatlara, fonculara, işbirlikçilere kapısını kapattığını söyleyen Özkan "Bizim meclisimizin ana savunusu devletçilik, bağımsızlık ve laiklik olacak. Bir araya gelelim mücadelemizi büyütelim ve şundan emin olalım ki bağımsızlığın, laikliğin, devletçiliğin, eşitliğin ve özgürlüğün, kardeşçe bir arada yaşamanın hakim olduğu bir ülkeyi mutlaka kuracağız" dedi.

Mersin'den 4 temsilci seçildi

İlk oturumun ardından, temsilci seçilmek isteyen adaylar, toplantı Divan’ına başvurularını yaptılar. Toplantının ikinci oturumunda ise temsilci adayları adaylık konuşmalarını yaptılar.



Mersin'den dört temsilcinin seçildiği toplantı temsilcilerin katılımcıları selamlamasıyla sona erdi.