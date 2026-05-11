THTM İstanbul Mühendis Mimar İnisiyatifi kuruluşunu ilan etti

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi İstanbul Mühendis Mimar İnisiyatifi, 10 Mayıs’ta düzenlenen toplantıyla kuruluşunu ilan etti.

THTM Ankara Mühendis Mimar İnisiyatifi’nin toplantıya gönderdiği mektubun okunmasının ardından ana konuşmayı Gülay Dinçel yaptı.

“Cumhuriyet ve Sanayileşme” başlıklı konuşmasında Dinçel, Cumhuriyet’in kuruluşundan itibaren sanayileşme sürecini tarihsel bir çerçevede ele aldı. Devletçi politikalar, Sovyetler Birliği ile kurulan ilişkiler, sanayi altyapısının kuruluşu, işçi sınıfının gelişimi, ithal ikameci model, 1980 sonrası ihracata dayalı ekonomi ve AKP’li yıllarda kamu işletmelerinin özelleştirilmesi konuşmanın ana başlıkları oldu.

Dinçel, Türkiye için “sanayisizleşme” tespitinin tek başına açıklayıcı olmadığını belirterek, ülkenin üretim altyapısı, sektörel çeşitlilik, yan sanayi ve vasıflı emek gücü bakımından önemli bir kapasiteye sahip olduğunu söyledi. Sorunun bu kapasitenin kimin çıkarına kullanıldığı olduğunu vurgulayan Dinçel, Türkiye’nin düşük ücretli emeğe dayanan bir sanayi ülkesi haline getirildiğini ifade etti.

‘Asıl mesele sanayinin kimin için örgütlendiği’

Dinçel, sanayi tartışmasının “var mı yok mu” sorusundan çok, üretimin toplumsal ihtiyaçlara mı yoksa sermaye birikimine mi hizmet ettiği ekseninde ele alınması gerektiğini belirtti. Emekçilerin çıkarlarına göre kurulacak bir düzende sanayi stratejisinin nasıl şekilleneceği sorusunu ortaya koyan Dinçel, sosyalist planlamaya dayalı, kaynakların halkın katılımıyla ve toplumsal ihtiyaçlara göre değerlendirildiği bir ekonomik yapıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Konuşmanın ardından katılımcılar özelleştirmeler, beyin göçü, yapısal çelik üretimi, madenler, ormancılık, nitelikli emek gücü, Çin deneyimi, kamulaştırma ve planlama başlıklarında katkı sundu.

‘Çözüm toplumsal çıkarları önceleyen planlamada’

Soru ve katkılara yanıt veren Dinçel, stratejik sektörlerde devletleştirmenin bütünlüklü biçimde ele alınması gerektiğini belirtti. Tek tek şirketlerin değil, entegre üretim zincirlerinin planlama konusu yapılması gerektiğini söyleyen Dinçel, madenler, sanayi, eğitim ve nitelikli emek gücü başlıklarında çözümün toplumsal çıkarları önceleyen planlamadan geçtiğini ifade etti.

Dinçel, Çin deneyimine ilişkin olarak da devletin ekonomide ağırlık kazanmasının tek başına toplumsal çıkarların belirleyici olduğu anlamına gelmediğini, bu deneyimin emek sömürüsü ve sermaye birikimi başlıklarıyla birlikte tartışılması gerektiğini söyledi.

İstanbul yürütmesi belirlendi

Toplantının sonunda THTM İstanbul Mühendis Mimar İnisiyatifi yürütmesi belirlendi.

Toplantı, inisiyatifin kuruluşunun ilan edilmesiyle sona erdi.