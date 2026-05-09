Eskişehir Halk Temsilcileri Meclisi Hukukçular İnisiyatifi kuruldu

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Eskişehir Hukukçular İnisiyatifi’nin kuruluş toplantısı 9 Mayıs’ta gerçekleştirildi. Toplantıda hukuk alanındaki gericileşme, emek mücadelesinin hukuki boyutu, laiklik ve bağımsızlık başlıkları öne çıktı.

Toplantı, Mehmet Ali Ata’nın sunumuyla başladı. Ata, THTM’nin kuruluş amacı, siyasi süreçteki rolü ve mücadele başlıklarına değinerek bağımsızlık, laiklik ve kamuculuk ilkelerinin önemini vurguladı. Eskişehir’de hukuk alanında örgütlü bir mücadele hattı kurulmasının gerekliliğine dikkat çeken Ata, toplumsal olaylarda hukuki süreçlerin takibi, işçi hakları ve emek mücadeleleri ile doğa talanına karşı hukuki zeminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti. Ata, Eskişehirli hukukçuları THTM çatısı altında birleşmeye çağırdı.

Ardından söz alan Özgür Özden Önger, ülkedeki hukuk anlayışının değişmesi gerektiğini belirterek toplumsal meselelere ilkesel bir hukuk perspektifiyle yaklaşmanın önemine değindi. Maden davalarında yaşanan sorunları örnek gösteren Önger, adil bir ülke mücadelesinde hukukçuların önemli bir sorumluluğu olduğunu ifade etti.

Emre İnselöz ise kamu avukatlarının yaşadığı sorunlara ve avukatlık mesleğinin içinde bulunduğu tabloya dikkat çekti. Hukuk eğitimindeki gerilemeye değinen İnselöz, hukuk fakültelerinin ve mesleğe giriş süreçlerinin niteliğini eleştirdi. Toplumsal dönüşüm mücadelesiyle bağlantılı bir hukuk hattının örülmesi gerektiğini belirten İnselöz, meslek inisiyatiflerinin önemine vurgu yaptı.

Toplantıda konuşan akademisyen Bülent Yücel, “Hukuk siyasetin bir sonucudur” diyerek ülkedeki toplumsal sorunların siyasal süreçlerle doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Maden işçilerinin yaşadığı sorunların da hukuksuzluk düzeninin sonucu olduğunu belirten Yücel, laiklik ilkesinin aşındırıldığını, Cumhuriyet ve tam bağımsızlık başlıklarında ciddi sorunlar yaşandığını ifade etti. NATO’culuk ve emperyalizmin Türkiye’deki etkisine dikkat çeken Yücel, 1980 sonrası kapitalist dönüşümün ve işbirlikçi sermaye düzeninin etkilerini sürdürdüğünü belirtti.

Ergin Kurşun, THTM Öğretmen İnisiyatifleri adına yaptığı konuşmada, 3 Mart 2026’da Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen eyleme değindi. THTM bünyesinde farklı meslek alanlarında inisiyatifler kurulduğunu belirten Kurşun, bu örgütlenmelerin sınıfsal bir temelde şekillendiğini ifade etti. Kurşun ayrıca, 7 Haziran 2026’da Ankara’da gerçekleştirilecek Cumhuriyetçiler Kurultayı toplantısına çağrı yaptı.

Fırat Çiftçi de konuşmasında Cumhuriyetçiler Kurultayı’nın faaliyetlerine değinerek, 6-7 Temmuz tarihlerinde Ankara’da yapılacak NATO Zirvesi’ne karşı etkili bir mücadele hattı örülmesi gerektiğini söyledi. Çiftçi, emekten yana bir Cumhuriyet mücadelesinin büyütülmesi çağrısında bulundu.

Toplantıda son olarak Küba Dostluk Derneği adına konuşan Aslı Demir, Küba’da yaşanan enerji ve sağlık sorunlarının ABD ambargosunun sonucu olduğunu belirtti. Demir, “Küba’ya Güneş Topluyoruz” kampanyasına destek çağrısı yaptı.