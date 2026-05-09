Panista İşçileri Dayanışma Ağı kuruldu: ‘Haklarımızı alana kadar ensenizdeyiz’

Patronların Ensesindeyiz Panista İşçileri Dayanışma Ağı kuruldu.

Yaklaşık bir yıl önce ücretleri, mesai alacakları, yıllık izin ücretleri ve kıdem tazminatları ödenmeden işten çıkarıldıklarını belirten Panista işçileri, Doruk Un patronlarına karşı mücadele çağrısı yaptı.

İşçiler yaptıkları açıklamada, “Alın terimizin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz. Doruk Un’dan tüm haklarımızı alacağız” dedi.

Açıklamada, Doruk Un patronlarının şirket isimlerini değiştirerek, firmaları kendi içinde devredilmiş ya da satılmış gibi göstererek işçilerin hukuki yollardan hak aramasını engellemeye çalıştığı belirtildi. “Komşu Fırın gidiyor, Panista geliyor, bu markaların bağlı olduğu firmaların içi boşaltılıyor. Göz göre göre işçilerin hakları gasp ediliyor” denilen açıklamada, işçiler bu uygulamaları “ayak oyunu” olarak nitelendirdi.

Panista işçileri, Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı’yla bir araya geldiklerini, kendi dayanışma ağlarını kurduklarını ve temsilcilerini belirlediklerini duyurdu.

Açıklamada “Yıllarca çalışıp kazandığımız tek kuruşu patronların cebine bırakmaya niyetimiz yok. Haklarımızı alana kadar mücadele etmeye kararlıyız” ifadeleri kullanıldı.

Doruk Un patronlarına seslenen işçiler, “Haklarımız ödenene kadar ensenizdeyiz” dedi.

Panista şubeleri ve Doruk Un iştiraklerine ait tüm yerlerin mücadele alanı olduğunu belirten işçiler, pazar günü saat 10.00’da Akatlar Panista Şubesi’nde haklarını aramak için buluşacaklarını duyurdu.

Panista işçileri, Doruk Un’un mağdur ettiği tüm emekçilere de birlikte mücadele etme çağrısında bulundu.