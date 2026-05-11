THTM Bursa Öğretmen İnisiyatifi kuruldu: 'Öğretmen aydınlanma mücadelesinin parçasıdır'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) Bursa Öğretmen İnisiyatifi kuruldu.

İnisiyatifiin kuruluş toplantısı dün Tüm Öğretmenler Sendikası Bursa Şube binasında yapıldı.

Açış konuşmasını THTM Bursa delegesi Emekli Cumhuriyet Savcısı Av. Kerem Uçkan'ın yaptığı toplantıya THTM Kurucu Üyesi Prof. Dr. Nevzat Evrim Önal da katıldı.

Kerem Uçkan yalnızca bir toplantı yapmak için değil, Türkiye’nin geleceği, çocukların eğitimi ve öğretmenlik mesleğinin onuru için ortak bir mücadeleyi büyütmek amacıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Öğretmenlik yalnızca bir meslek değildir. Öğretmenlik bir toplumun hafızasını, vicdanını ve geleceğini şekillendirme sorumluluğudur. Bu nedenle öğretmenin itibarsızlaştırıldığı, eğitimin piyasalaştırıldığı, çocukların eşitsizlik içinde büyümeye mahkûm edildiği bir düzene sessiz kalmak mümkün değildir” dedi.

Türkiye’de eğitim sisteminin uzun süredir ciddi kuşatma altında olduğunu belirten Uçkan, “Bilimsel eğitim geri plana itilmekte, laiklik aşındırılmakta, öğretmenler güvencesizleştirilmekte, öğrenciler ise yarış ve yoksulluk arasında sıkıştırılmaktadır. Eğitim bir kamusal hak olmaktan çıkarılarak adım adım ticari bir alana dönüştürülmektedir” diye konuştu.

‘Öğretmenlerin susturulduğu bir ülkede toplumun geleceği de karartılır’

Eğitimin bir ayrıcalık değil, halkın en temel hakkı olduğunu vurgulayan Uçkan, “Çocuklarımızın nitelikli, bilimsel, laik ve eşit eğitim alabilmesi için öğretmenlerin insanca çalışma koşullarına sahip olması gerekir. Çünkü öğretmenin susturulduğu, değersizleştirildiği bir ülkede toplumun geleceği de karartılır” ifadelerini kullandı.

‘Bu ülkenin çocukları eşitliği, bilimi, umudu hak ediyor’

Tam da bu nedenle Bursa Öğretmen İnisiyatifi’ni yalnızca bir dayanışma zemini olarak değil, sözünü sakınmayan, halktan yana tavır alan, kamucu eğitimi savunan bir mücadele alanı olarak gördüklerini bildiren Uçkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Burada bulunan her öğretmen, her eğitim emekçisi ve her yurttaş şunu çok iyi biliyor; bu ülkenin çocukları eşitsizliği değil eşitliği, karanlığı değil bilimi, itaati değil sorgulamayı, çaresizliği değil umudu hak ediyor.

‘Öğretmenin sözü ülkenin geleceğine dair her alanda değer taşır’

Bizler öğretmenliği yalnızca sınıfın dört duvarı arasına sıkıştıran anlayışı kabul etmiyoruz. Öğretmen, toplumun aydınlanma mücadelesinin bir parçasıdır. Bu nedenle öğretmenin sözü yalnızca okulda değil, ülkenin geleceğine dair her alanda değer taşır. Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi çatısı altında kurduğumuz bu inisiyatifin temel amacı da tam olarak budur. Öğretmenlerin yalnız olmadığını göstermek, ortak sorunlara ortak çözümler üretmek, kamusal ve bilimsel eğitim mücadelesini büyütmek, ve Bursa’dan güçlü bir halk iradesi ortaya koymak.

‘Laik ve bilimsel eğitim için mücadele etmeye devam edeceğiz’