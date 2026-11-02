THTM 8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi yayımlandı: Emeğin cumhuriyeti mücadelesi

Dün 8. Genel Kurulu'nu gerçekleştiren Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM), bugün toplantının Sonuç Bildirgesi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Bildirgede emeğin cumhuriyeti vurgusu öne çıkarken, yeni anayasa tartışmalarına, siyasetteki sahte çözüm süreçlerine ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine dair önemli kararlar ilan edildi.

'Kurtuluş Programı' halk hareketine taşınıyor

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) 8. Genel Kurulu'nun sonuç bildirgesi yayımlandı.

Bildirge, 1 Kasım’da saltanatı kaldıran ve aydınlanmanın önemli bir kilometre taşı olan Harf Devrimi’ni gerçekleştirenleri selamlayarak açıldı. THTM'nin siyasi düzlemdeki konumu ve kararlılığı vurgulanarak, "THTM’nin gerçek bir Meclis olduğunu ve emeğin cumhuriyeti mücadelesinde irade koyacağını ilan etti" ifadelerine yer verildi.

Genel Kurul’da sunulan ilk önergeyle, “Kurtuluş Programı’nın Halk Hareketine Taşınması” kararı alındığı duyuruldu. THTM'nin önümüzdeki dönemdeki örgütlenme stratejisi bildirgeye şu ifadelerle yansıdı:

"THTM’nin kendisini bütün cumhuriyetçi damarlara açmasının, kuruluş ilkelerinden aldığı özgüvenle düzenin yarattığı çatlaklarda toplumsal örgütlenmesini yaygınlaştırmasının altı çizildi."

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Yıkım anayasasına karşı cumhuriyetçi seferberlik

Bildirgede öne çıkan en kritik başlıklardan biri de ikinci önergeyle ele alınan “Savaşa, Yıkım Anayasası’na, Sahte Çözüm Süreci’ne Mücadele ve Cumhuriyetçiliğin Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Temsil Edilmesi” konusu oldu.

THTM'nin yerel ve ulusal çapta yürüteceği mücadele hattı aktarılarak, "THTM’nin Aydınlanma ve NATO karşıtı kampanya deneyiminden, yerellerde cumhuriyetçi birikimi harekete geçirme kapasitesinden ve cumhuriyetçi dernekler ve sendikalarla birlikte çalışma deneyiminden yararlanarak Cumhurbaşkanı seçeneğini örgütlemek için gereken büyük seferberliğe hazırlanma gücüne sahip olduğu vurgulandı" denildi.

Gençlik ve meslek inisiyatifleri büyütülecek

Genel Kurul'da, üçüncü ve dördüncü önergeler olan “Meslek ve Öğrenci İnisiyatiflerinin Güçlendirilmesi” ile “Öğrenci İnisiyatiflerinin Türkiye’de Gençliğin Mücadele Çatısına Dönüşmesi” başlıkları birlikte tartışıldı. Alınan kararlar doğrultusunda, THTM inisiyatiflerinin düzenli olarak toplanması, etkinlikler düzenlemesi ve gündemlere uygun yanıtlar üretmesi kararlaştırıldı.

2027 Genel Kurulu’na giden süreçte atılacak adımlar belirlenirken; yeni meslek inisiyatiflerinin kurulması, mevcut inisiyatiflerin Türkiye konferansları düzenlemesi, meslek ve öğrenci inisiyatifleri arasında eşgüdüm sağlanması ve meslek örgütleri, odalar ve sendikalarla temas kurulması değerlendirildi.

THTM 8. Genel Kurul Sonuç Bildirgesi, Türkiye’de direnişteki tüm işçilerin selamlanması ve başarı dileklerinin iletilmesiyle son buldu.

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