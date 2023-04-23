Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer tutuklandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, firar ettiği Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanmıştı. Arnavutluk adli makamları, Özer'in Türkiye'ye iade edilmesine yönelik kararı onayladı. Özer, 20 Nisan'da İstanbul'a getirildi. Arnavutluk Adalet Bakanlığınca iadesine karar verildikten sonra getirildiği Türkiye'de gözaltına alınan Faruk Fatih Özer, tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Arnavutluk'taki Dıraç Temyiz Mahkemesinin iade kararının ardından 20 Nisan Perşembe günü ülkeye getirilen Özer'in, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Özer, buradaki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Emniyetteki işlemleri sırasında dolandırıcı olmadığını savunan ve susma hakkını kullanan Özer'in mahkemede ifade vereceği öğrenildi.
Özer'in kendisinde para olmadığını ve elindeki paraları da sahiplerine dağıttığını söylediği belirtildi.
Faruk Fatih Özer ile birlikte getirilen dizüstü bilgisayar, 9 telefon, sim kart, flash bellek ile not defteri üzerindeki incelemeler sürüyor.
Adliyede savcılığa çıkarılan Özer, "Örgüt kurmak ve yönetmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "mal varlığı değerlerinin aklanması" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özer, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.