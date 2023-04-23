Thodex'in kurucusu Özer adliyeye sevk edildi

Firar ettiği Arnavutluk'tan 21 Nisan tarihinde Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal Adliyesi'ne sevk edildi.
Arnavutluk'ta 30 Ağustos 2022'de yakalanarak tutuklanan ve Adalet Bakanlığı'nın talebi üzerine Türkiye'ye iadesi kabul edilen Özer, 21 Nisan tarihinde Türkiye'ye getirilmiş ve İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.
Özer’in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlandı ve adliyeye sevk edilmek üzere emniyetten polis ekipleri eşliğinde çıkarıldı. (ANKA)